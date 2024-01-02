Среди них и украинка: 5 женщин, которые стали моделями в 50+ лет. Фото

Такие модели как Синди Кроуфорд, Клаудия Шиффер или, скажем, Наоми Кэмпбелл, сделали себе имя еще в молодости. Сейчас им по 50+ лет, и эти красотки продолжают быть активными игроками в модельном бизнесе: дефилируют по подиумам, появляются на обложках журналов и участвуют в кампейнах.

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К счастью, не только такой сценарий возможен для всех желающих стать частью fashion-индустрии. Модельную карьеру можно начать и в зрелом возрасте. Женщины в подборке OBOZ.UA убедят вас в этом.

1. Лариса Михальцова (71 год)

Украинка, родом из Николаевской области (село Калиновка), Лариса Михальцова в 2018-м году вошла в список "100 самых влиятельных и вдохновляющих женщин по версии BBC". Она 40 лет работала учительницей музыки, но однажды ее жизнь изменилась навсегда. Ее, 63-летнюю, с аккордеоном в руках, в ресторане заметил владелец глянцевого издания. Его заинтересовала внешность Ларисы. Вскоре к ней позвонили по телефону и предложили с аккордеоном сняться для журнала Cool'baba. Недолго думая женщина согласилась. И не прогадала! Потому что потом ее ждали дефиле на подиумах, профессиональные съемки и даже участие в модном показе во Франкфурте.

2. Никола Гриффин (63 года)

Однажды 53-летняя бизнес-вумен Никола Гриффин в Ноттингеме (Великобритания) снимала наличные деньги. К ней подошел представитель модельного агентства и предложил сняться в рекламе шампуня для седых волос. Она на всякий случай взяла контакты. Придя домой, рассказала все дочерям. Те убедили мать попробовать, и через несколько месяцев она снялась на Карибах. На этом модельная деятельность Николы не остановилась: она начала сотрудничество с именитыми брендами.

В разговоре с The Independent Гриффин сказала, что ее снимки вдохновляют других сверстниц: "Я получила много электронных писем и много отзывов в социальных сетях о том, что пора презентовать нас – женщин разного размера и разного телосложения. Им было приятно увидеть кого-то своего возраста: обычную женщину, которая не сидела на диете и не перенесла никакой операции. Обычная мама... Приятно видеть кого-то таким, каким задумала природа".

3. Синди Джозеф (1951–2018)

После того как 49-летняя визажист Синди Джозеф перестала красить свои длинные седые волосы, ее на улице Нью-Йорка заметил кастинг-агент, и попросил позировать для Dolce & Gabbana. "Тогда я точно не соответствовала статусу-кво модельного мира. Мне было 49. Я была менее 172 сантиметров, а мои волосы были седыми... У меня были гусиные лапки", – сказала Синди в интервью Yahoo Beauty.

Несмотря на сомнения, женщина все же подписала контракт с модельным агентством Ford. И в свои 50-60 лет работала моделью для таких компаний как Olay, Elizabeth Arden, Christian Dior, Anthropologie, Ann Taylor и не только. Дальше Синди основала и активно развивала бренд натуральной косметики Boom! Cindy Joseph. А в 67 ее жизнь оборвалась. Причиной стала саркома мягких тканей.

4. Ясмина Росси (67 лет)

Первые попытки Ясмины Росси пробиться в мире моды были в 30-летнем возрасте. Однако тогда это были малоизвестные журналы. Настоящая слава к ней пришла в 57: красотку с седыми волосами пригласили работать моделью в агентство Ford (Нью-Йорк), и она согласилась. Ее мечта сбылась! Теперь именитые французские и немецкие бренды часто приглашают Росси для своих рекламных кампаний. Это Marks & Spencer, YSL, Hermes, Jil Sander и многие другие. Кроме того, женщина попробовала себя в роли актрисы – снялась в кинокартинах "Безвременная красота" и "Пастбища".

5. Джеки О'Шонесси (71 год)

60-летняя Джеки О'Шонесси и не подозревала, что вскоре о ней будет знать весь мир. Однажды в ресторане ее заметили представители модного бренда American Apparel. Женщина так запала в душу, что те предложили стать лицом их новой кампании. Она сразу сказала "да!". Спустя несколько дней снялась полуобнаженной, и под ее фотографиями в глянце появилась красноречивая надпись: "Сексуальность не имеет срока годности". Этот смелый шаг Джеки стал началом ее модельной карьеры.

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