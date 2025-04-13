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Невеста самого богатого человека в мире отправится в космос за несколько месяцев до свадьбы: Лорен Санчес продемонстрировала роскошный костюм

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
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Невеста самого богатого человека в мире отправится в космос за несколько месяцев до свадьбы: Лорен Санчес продемонстрировала роскошный костюм

Невеста одного из самых богатых людей в мире, американского миллиардера и основателя Amazon Джеффа Безоса Лорен Санчес готовится к одному из самых громких полетов года. 55-летняя телеведущая и филантропка отправится в космос в составе первой полностью женской миссии компании Blue Origin. Путешествие запланировано на 14 апреля – за несколько месяцев до свадьбы с Безосом.

Видео дня

Участницы этого символического полета – певица Кэти Перри, телеведущая Гейл Кинг, ученая-ракетница Айша Боу, правозащитница Аманда Нгуен и продюсер Керианна Флинн. Все они стали частью исторического проекта, призванного не только продемонстрировать технические достижения частного космоса, но и показать женщин в новой роли как исследовательниц, лидеров и инноваторок. В своем Instagram Лорен Санчес также показалась с другими членами экипажа в роскошных костюмах для полетов.

Они предстали в облегающих униформах яркого базальтового цвета. На каждом костюме был изображен логотип компании Blue Origin, принадлежащей Джеффу Безосу. На видео попал момент, когда женщины добирались до взлетной площадки и проводили там фотосессию для отчета.

Лорен Санчес, ставшая инициатором и координатором миссии, не только активно готовится к полету, но и делится каждым шагом этого процесса с аудиторией. На днях она показывала предмет, который обязательно возьмет с собой на борт – специальную белую металлическую коробку с синей крышкой. Это студенческий эксперимент, созданный в сотрудничестве с инициативой Teachers in Space. По словам Санчес, этот "полезный груз" будет собирать данные о давлении, звуке, температуре и других показателях во время полета.

Несмотря на короткую продолжительность полета – всего 11 минут – это путешествие уже стало символическим. Впервые с 1963 года в космос улетит полностью женский экипаж. По словам Лорен, каждую из участниц она выбирала лично, учитывая их способность вдохновлять других.

Невеста самого богатого человека в мире отправится в космос за несколько месяцев до свадьбы: Лорен Санчес продемонстрировала роскошный костюм

У этого полета есть и социальная цель – он призван разрушить стереотипы о том, что наука, технологии и космос – не для женщин. Статистика свидетельствует: только 11% всех когда-либо находившихся в космосе людей являются женщинами, отмечает журнал ELLE.

"Я читала статистику о том, что огромное большинство девушек средней школы решает не изучать STEM, поскольку считают, что в них доминируют мужчины. Поэтому эта репрезентация действительно имеет значение. Это то, что люди видят себя и могут аутентично проявить себя в своей карьере в будущем", – подчеркнула Айша Боу, бывшая ученая NASA, которая также присоединится к полету.

Ракета New Shepard, которая отправится в полет, разработана Blue Origin. Она взлетит на высоту около 100 км над Землей, пересекая линию Кармана – международно признанную границу космоса. По достижении невесомости участницы смогут несколько минут находиться внутри капсулы, наслаждаясь видом на планету. Затем аппарат автоматически вернется на Землю.

Невеста самого богатого человека в мире отправится в космос за несколько месяцев до свадьбы: Лорен Санчес продемонстрировала роскошный костюм

Ранее OBOZ.UA писал, что мэр Венеции открыл занавес свадьбы самого богатого человека в мире. Уникальный праздник обещает стать не только знаковым, но и роскошным – он должен пройти на частной яхте миллиардера стоимостью 500 миллионов долларов.

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