Невеста самого богатого человека в мире отправится в космос за несколько месяцев до свадьбы: Лорен Санчес продемонстрировала роскошный костюм

Невеста одного из самых богатых людей в мире, американского миллиардера и основателя Amazon Джеффа Безоса Лорен Санчес готовится к одному из самых громких полетов года. 55-летняя телеведущая и филантропка отправится в космос в составе первой полностью женской миссии компании Blue Origin. Путешествие запланировано на 14 апреля – за несколько месяцев до свадьбы с Безосом.

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Участницы этого символического полета – певица Кэти Перри, телеведущая Гейл Кинг, ученая-ракетница Айша Боу, правозащитница Аманда Нгуен и продюсер Керианна Флинн. Все они стали частью исторического проекта, призванного не только продемонстрировать технические достижения частного космоса, но и показать женщин в новой роли как исследовательниц, лидеров и инноваторок. В своем Instagram Лорен Санчес также показалась с другими членами экипажа в роскошных костюмах для полетов.

Они предстали в облегающих униформах яркого базальтового цвета. На каждом костюме был изображен логотип компании Blue Origin, принадлежащей Джеффу Безосу. На видео попал момент, когда женщины добирались до взлетной площадки и проводили там фотосессию для отчета.

Лорен Санчес, ставшая инициатором и координатором миссии, не только активно готовится к полету, но и делится каждым шагом этого процесса с аудиторией. На днях она показывала предмет, который обязательно возьмет с собой на борт – специальную белую металлическую коробку с синей крышкой. Это студенческий эксперимент, созданный в сотрудничестве с инициативой Teachers in Space. По словам Санчес, этот "полезный груз" будет собирать данные о давлении, звуке, температуре и других показателях во время полета.

Несмотря на короткую продолжительность полета – всего 11 минут – это путешествие уже стало символическим. Впервые с 1963 года в космос улетит полностью женский экипаж. По словам Лорен, каждую из участниц она выбирала лично, учитывая их способность вдохновлять других.

У этого полета есть и социальная цель – он призван разрушить стереотипы о том, что наука, технологии и космос – не для женщин. Статистика свидетельствует: только 11% всех когда-либо находившихся в космосе людей являются женщинами, отмечает журнал ELLE.

"Я читала статистику о том, что огромное большинство девушек средней школы решает не изучать STEM, поскольку считают, что в них доминируют мужчины. Поэтому эта репрезентация действительно имеет значение. Это то, что люди видят себя и могут аутентично проявить себя в своей карьере в будущем", – подчеркнула Айша Боу, бывшая ученая NASA, которая также присоединится к полету.

Ракета New Shepard, которая отправится в полет, разработана Blue Origin. Она взлетит на высоту около 100 км над Землей, пересекая линию Кармана – международно признанную границу космоса. По достижении невесомости участницы смогут несколько минут находиться внутри капсулы, наслаждаясь видом на планету. Затем аппарат автоматически вернется на Землю.

Ранее OBOZ.UA писал, что мэр Венеции открыл занавес свадьбы самого богатого человека в мире. Уникальный праздник обещает стать не только знаковым, но и роскошным – он должен пройти на частной яхте миллиардера стоимостью 500 миллионов долларов.

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