Несмотря на желание актера. Родные не дали усыпить собаку Алена Делона, с которой он хотел умереть в один день

Легендарный французский актер Ален Делон, ушедший в засветы 18 августа, мечтал умереть в один день со своим домашним любимцем – собакой Лубо. Звезда предпочел усыпить лучшего друга в случае, если он умрет первым.

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Об этом знаменитость рассказал в интервью Paris Match в 2018 году. На вопрос боится ли он смерти, Делон ответил отрицательно, отметив, что это только дело времени. Вместо этого актера волновала судьба любимца: "Что я точно знаю, так это то, что я не оставлю своего пса в одиночестве. Это моя собака, бельгийская овчарка, которую я люблю, как ребенка. Его зовут Лубо".

Тогда француз признался, что в прошлом у него было 50 собак, но Лубо он считал особым другом. "Если я умру раньше него, то попрошу ветеринара забрать нас вместе. Он положит его так, чтобы он умер у меня на руках. Я лучше так сделаю, чем узнаю, что он позволит себе умереть на моей могиле с такими страданиями", – выразил свое желание Делон.

Однако эти слова быстро вызвали реакцию Общества защиты животных (Société protectrice des animaux, SPA), пишет L'Independant. В своем аккаунте на платформе X ассоциация отметила, что "жизнь животного не должна зависеть от жизни человека", и предложила взять на попечение Лубо, чтобы найти ему новую семью.

После "многочисленных звонков от беспокоящихся о Лубо фанатов" Фонд Бриджит Бардо сообщил, что связался с семьей Алена Делона, которая заверила их, что о собаке заботятся. "У Лубо все хорошо", – подтвердила ассоциация, основанная 89-летней актрисой.

Дети актера считают любимца полноправным членом семьи. По словам окружения звезды, они сдружились с собакой отца во время регулярных визитов к нему. Имя собаки даже упоминается в официальном уведомлении о смерти актера. "Ален Фабьен, Анушка, Энтони и (его собака) Лубо с глубокой грустью сообщают, что их отец умер", – говорится в пресс-релизе, опубликованном в воскресенье утром. Таким образом, Лубо продолжит жить, вероятно, вместе с Аленом Фабьеном, самым младшим из детей Делона.

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