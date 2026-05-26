Немец накричал на украинку, а она осталась благодарной: сеть ошеломила история с неожиданным финалом

Украинка ошеломила сеть неожиданной историей, что произошла с ней в Германии. Как поделилась женщина, она разговаривала по телефону на одной из улиц Дрездена, как вдруг к ней подошел местный житель и сделал замечание, однако вызвал только положительные эмоции. Дело в том, что немец строго запретил украинке общаться на русском.

Однако, по словам женщины, несколько агрессивный настрой жителя Дрездена к ней быстро изменился, как только она объяснила, что на самом деле говорила на украинском, а язык страны-агрессора давно вычеркнула из жизни. Впечатляющей историей она поделилась на платформе Threads.

"Со мной сегодня произошло очень приятное событие – мне запретили разговаривать на русском. Я стояла на улице Дрездена и разговаривала по телефону на украинском языке. Мимо проходил немец. Услышав мой разговор, он воскликнул: "Здесь не разрешено разговаривать на русском!". Я прервала разговор и переспросила: "Простите, что вы сказали?". Он повторил: "Никакого русского на наших улицах!". Тогда я ответила: "Но я не говорю по-русски". Мужчина сразу извинился", – отметила женщина.

Как рассказала украинка, она решила продолжить диалог с немцем и спросила, не любит ли он русский язык, в ответ на что услышала: "Нет, я против России!". Женщина еще раз подчеркнула, что пользуется исключительно родным языком, поэтому собеседник извинился и выразил солидарность с нашим народом.

"Он приложил руку к сердцу, еще раз извинился и сказал: "Мы за Киев. Мы за Украину. Мы рады приветствовать украинцев в Германии. Чувствуйте себя здесь как дома". Я была очень растрогана. Несколько раз искренне поблагодарила его и еще долго не могла сдержать улыбку", – рассказала украинка.

Женщину еще долго переполняла радость от того, что европейцы осознают, кто на самом деле является агрессором в войне, а ее эмоции разделили и другие пользователи сети. Некоторые юзеры похвалили поступок немца, тогда как другие делились собственными похожими историями:

"Немцу – уважение и респект!"

"Хорошо, хорошо. Многие немцы такого мнения, на самом деле".

"Это так щемяще! Благодарность всем иностранцам, которые поддерживают нас".

"Немцы, у которых мы арендовали три года жилье, уже научились отличать русский от украинского, потому что слышали всегда наше общение с детьми".

