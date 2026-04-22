'Схватил за руку и...' Украинка рассказала об эмоциональной реакции звезды 'Гарри Поттера' Рэдклиффа на то, откуда она приехала

Тернополянка Диана Паско, которая сейчас живет в США, поделилась деталями встречи с британским актером и исполнителем культовой роли Гарри Поттера – Дэниелом Рэдклиффом. Украинка побывала на спектакле с участием звезды, после которой имела возможность лично с ним пообщаться. По словам девушки, как только артист услышал, что она из Украины, схватил ее за руку и начал интересоваться самочувствием.

Видео дня

Более того, Паско заметила в глазах Рэдклиффа особое сочувствие и будто почувствовала, что он хочет выразить поддержку нашему государству. Этой историей украинка поделилась на личной странице в Threads.

"С Даниэлом после шоу даже пообщались, когда услышал, что я из Украины, схватил меня за руку и сразу начал расспрашивать: "Как я? Как долго я здесь?". Говорил, что он будет рад видеть и так далее. Он подписал открытку из Украины и в глазах было сочувствие. Видно, что хотел сказать, что поддерживает Украину! Такой милый", – написала украинка.

Девушка не только получила автограф от своего кумира, но и успела сделать с ним памятное фото. Даниэл Рэдклифф и Диана Паско попозировала перед камерой с искренними улыбками.

Просматривая спектакль, украинка увидела и другую звезду "Гарри Поттера" Тома Фелтона, который воплотился в роль коварного Драко Мелфоя. Однако с ним девушке, похоже, пообщаться не удалось.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!