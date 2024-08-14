Небритый принц Уильям удивил сеть: кто еще из членов королевской семьи носил бороду. Фото

Представители королевских семей должны всегда соблюдать аккуратный и сдержанный внешний вид. Мужчины, имеющие досточтимые титулы, редко экспериментируют со внешностью, однако могут попытаться изменить имидж, отрастив бороду. Такое обновление недавно продемонстрировал принц Уильям, появившись в видео-поздравлении спортсменов своего государства небритым.

Видео дня

Однако модные эксперты утверждают, что не все королевские особы могут позволить себе отращивать щетину, ведь она нуждается в большом количестве ухода. Издание Hello сделало подборку всех членов семей монархов, носивших бороду.

Принц Уильям

Бурную реакцию аудитории вызвал обновленный образ принца Уэльского, в котором он появился в официальных социальных сетях. Находясь на летнем отдыхе, монарх сменил привычный внешний вид, отрастив небольшую бороду.

Принц Гарри

В течение длительного времени герцог Сассекский появлялся на публике только с идеально выбритым лицом. Однако сейчас муж Меган Маркл предпочитает сохранять светлую щетину.

Король Чарльз

Сегодня поклонники королевской семьи Великобритании привыкли видеть Чарльза III без лишних волос на лице. Однако в молодом возрасте представитель Букингемского дворца носил бороду.

Майк Тиндалл

Борода в течение длительного времени являлась неизменным элементом образа королевского джентльмена, активно занимающегося регби. Но в прошлом Майк Тиндал решил несколько изменить внешний вид, чисто побрившись.

Король Виллем-Александр

Седьмой король Нидерландов в течении последних нескольких лет демонстрирует публике ухоженную рыжую бороду, которую раньше полностью удалял.

Король Фридрих

Новоиспеченный король Дании Фридрих не скрывает свою седую щетину.

Король Филипп

Несмотря на то, что сегодня король Бельгии отказался от ношения бороды, несколько лет назад его образ было трудно представить без волос на лице.

Король Фелипе

Когда король Испании Фелипе принял престол в 2014 году, он появлялся на публичных мероприятиях только бритым. Однако после многих лет правления, его отношение к бороде изменилось.

Наследный принц Хокон

Наследник норвежского престола обладает довольно мягкими чертами лица, поэтому решил дополнить свой внешний вид темной щетиной, чтобы придать больше мужества.

Принц Карл Филипп

Шведский монарх отрастил бороду во взрослом возрасте, изменяя свой юношеский образ.

Андреа Казираги

Представитель королевской семьи Монако Андреа Казираги также экспериментировал с внешностью, используя волосы на лице.

Пьер Казираги

Монарх из Монако один из немногих мужчин, которому подходит как борода, так и побритое лицо.

Принц Майкл Кентский

Двоюродный брат усопшей королевы Елизаветы II большинство времени своего правления представал перед публикой с густой бородой. Однако в молодые годы он имел кардинально иной внешний вид.

Ранее OBOZ.UA писал, что норвежская королевская семья оказалась в эпицентре грандиозного скандала, ведь пасынка наследного принца обвиняют в нападении на женщину.

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