'Не зря папа тебя любил и лелеял'. Оля Полякова растрогала напутствием для дочери, которая вышла замуж, и сравнила зятя с мужем

Украинская певица Оля Полякова трогательно отреагировала на свадьбу своей старшей дочери Маши с ее возлюбленным-иностранцем Эденом Пассарелли. Знаменитость поделилась, что невероятно рада за девушку, ведь она смогла встретить свою настоящую любовь и пожелала новоиспеченным супругам пронести это замечательное чувство сквозь жизнь.

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В частности нашла знаменитость общую черту у зятя и своего мужа Вадима Буряковского. В комментарии под постом Маши Поляковой в Instagram, где она рассказала о важных изменениях в личной жизни, артистка отметила, что партнер дочери относится к ней так же искренне и с любовью, как это делает ее отец.

"Маруся! Не зря папа тебя любил и лелеял! Ты нашла абсолютно такого же мужчину! Пусть он любит тебя, балует, поддерживает и боготворит всю жизнь! И ты отвечай любовью", – написала певица.

Оля Полякова также обнародовала в своем Facebook трогательное видео, на котором удалось заснять момент росписи Маши с избранником. Влюбленные обменялись свадебными клятвами, надели друг другу обручальные кольца и нежно поцеловались. Под этим роликом знаменитость оставила напутствие для молодоженов.

"Дети, рожденные в любви, всегда находят любовь! Потому что они с детства знают, что это – самое ценное. Любите своих деток. Обнимайте. Воспитывайте с теплом. Двое влюбленных стали семьей. Моя дорогая доченька Мария, я так тобой горжусь. Пусть любовь никогда не покинет вашу прекрасную семью. Будьте счастливы. Берегите друг друга. Любите – ежедневно, ежеминутно", – отметила исполнительница.

Все искренние слова Оли Поляковой не оставили равнодушными пользователей сети. Некоторые юзеры отметили, что рады видеть, как артистка всячески поддерживает выбор и решение своей дочери:

"Вот это ответ мамы. Так искренне. Я восхищаюсь вашей семьей. "Любил и лелеял" это же заслуга ваша, вашего отношения друг к другу. Замечательные".

"Приятно видеть, что вы поддержали выбор дочери. Мне кажется, они замечательная пара и такие искренние в этой любви".

"Вы мудрая, умная и добрая мама".

Напомним, что третьего июля возлюбленный Маши Поляковой сделал ей предложение руки и сердца. На важный шаг Эден Пассарелли решился во время их совместного отдыха на яхте. Юноша признался: раньше даже не мог мечтать, что дочь артистки будет вместе с ним, однако им все же удалось построить отношения и он готов сделать следующий шаг. Эден Пассарелли спросил у Маши Поляковой, станет ли она его женой, на что блогер без лишних раздумий ответила "Да".

Уже 17 июля дочь Оли Поляковой сообщила, что официально связала себя узами брака с любимым. Пара не устраивала масштабных гуляний и не приглашала гостей, а провела важный день в компании друг друга.

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