'Не жила здесь четыре года': Полякова вернулась в квартиру в центре Киева, где обвалился потолок. Фото до и после ремонта

Украинская певица Ольга Полякова показала обновленный ремонт в столичной квартире на Печерске. Еще в 2021 году артистка жаловалась на то, что крыша в доме протекает, из-за чего в доме звезды даже обрушился потолок.

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Знаменитость отметила, что впервые за долгое время заночевала в "новой-старой квартире". Певица засветила фрагмент обновленного дома в Instagram, однако все карты раскрывать не стала, ведь ремонт все еще продолжается. "Дизайн оставили такой же, но все поменяли. Потолок поменяли, полы поменяли. Вы же помните, у меня очень тек потолок, – рассказала Полякова. – Все заменили, очень долго это делали, потому что я не жила в этой квартире четыре года".

Несмотря на звук сирены воздушной тревоги, рассказала звезда, спала она сладко и рада вернуться домой. "Алисочка уже шла сегодня отсюда в школу. Короче, начинается новая жизнь в городе Киев", – добавила она.

Напомним, в 2021 году Полякова выехала из квартиры на Печерске, расположенной на последнем этаже дома. Весной крыша начала сильно протекать и, как отметила артистка, подобное происходило систематически. На окнах жилища даже образовывались огромные сосульки, которые невозможно было сбить без помощи работников ЖЭКа. Тогда пострадал дорогой ремонт звезды, ведь из-за старой крыши вода добралась до стен квартиры.

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