'Не вижу, как сыновья играют в футбол': Элтон Джон признался, с какими проблемами столкнулся после потери зрения

Британский рок-музыкант Элтон Джон, который из-за серьезной инфекции ослеп на правый глаз и плохо видит на левый, поделился, с какими проблемами ему пришлось столкнуться. По словам 78-летней знаменитости, после потери зрения он не только не может выполнять повседневные вещи, вроде просмотра телевизора, но и лишен возможности наблюдать за спортивными достижениями детей.

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Артист признался, что сильно расстроен из-за плохого состояния своего здоровья, пишет The Guardian. Однако он отметил, что, несмотря на все проблемы, пытается привыкнуть к своему положению и продолжать свою счастливую жизнь.

"Я не могу смотреть телевизор, не могу читать. Я не могу видеть, как мои дети играют в регби и футбол. Это очень напряженный период, потому что я привык все это делать. Это огорчает. Ты становишься эмоциональными, но должен привыкнуть к этому. Мне повезло иметь такую жизнь, которую я имею. У меня все еще есть моя замечательная семья, и я все еще могу что-то видеть левым глазом. Так что я говорю себе: "Просто продолжай жить дальше", – рассказал музыкант.

Стоит отметить, что в сложный период жизни Элтона Джона поддерживает его муж Дэвид Ферниш и двое сыновей Захари и Элайдж. Похоже, артисту действительно нелегко привыкнуть к тому, что он не может видеть достижения наследников, ведь он всегда хотел быть хорошим папой. Звезда даже завещал, чтобы после смерти на его надгробии написали: "Он был прекрасным отцом".

Напомним, впервые о серьезных проблемах со здоровьем Элтон Джон сообщил осенью 2024 года. Он заявил, что потерял зрение на правый глаз из-за инфекции, которую подхватил во Франции. Из-за этой проблемы звезда не смог полноценно погрузиться в атмосферу мюзикла "Дьявол носит Prada", к которому написал музыку. По словам Элтона Джона, он только "наслаждался прослушиванием".

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