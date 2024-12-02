Элтон Джон, который потерял зрение, появился на публике и рассказал о своем состоянии. Фото

Британский певец Элтон Джон, недавно объявивший о частичной потере зрения, вышел на публику, чтобы посетить мюзикл "Дьявол носит Prada". Из-за проблем со здоровьем звезда признался, что не смог насладиться шоу, к которому он написал музыку.

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Об этом сообщает BBC. Во время своего выступления на гала-концерте он сказал: "Я потерял зрение и не смог увидеть спектакль, но я наслаждался его прослушиванием". Премьера была приурочена ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Благотворительный вечер прошел в пользу фонда Элтона Джона. Звездное мероприятие привлекло внимание многих известных людей, включая Анну Винтур, Лили Коллинз и Донателлу Версаче.

77-летний поп-исполнитель борется с проблемами со зрением после того, как в июле подхватил инфекцию на правый глаз. Хотя подробности о состоянии здоровья Элтона Джона остаются вне внимания поклонников, певец рассказал в ноябре в программе "Доброе утро, Америко" на ABC News, что он заболел, когда отдыхал на юге Франции. Детальнее – читайте здесь.

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