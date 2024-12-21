'Не верила в происходящее': участница 'Холостяка 13' Юстина Багай поделилась эмоциями после вылета из шоу

Участница романтического реалити "Холостяк 13", главным героем которого стал ветеран российско-украинской войны Александр "Терен" Будько, 21-летняя студентка Юстина Багай покинула шоу в шаге от финала в восьмом выпуске. Девушка призналась, что, когда осознала, что общественный деятель не подготовил для нее желанную красную розу, почувствовала внутреннюю пустоту.

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Об этом она рассказала в интервью для "Люкс ФМ". Студентка поделилась: самым болезненным для нее стало понимание того, что "Терен" не испытывает к ней взаимных чувств.

"Мои первые эмоции, когда поняла, что покидаю проект. Я не понимала. Честно говоря, ничего не испытывала. Пустота. Я шла к автомобилю с ним за руку и не верила в происходящее. Меня прорвало уже в машине. Когда я села туда, посмотрела на моего редактора, что на протяжении проекта стала мне будто старшей сестрой и заплакала. Худшим был момент осознания его слов, что он не испытывал взаимных чувств ко мне, что "его пульс оставался спокойным в моменты, когда должен был ускоряться", – рассказала участник проекта.

Однако, как отметила Юстина Багай, несмотря на пережитые сложные эмоции, шоу все же помогло ей измениться. По словам студентки, благодаря "Холостяку" она как будто бы смогла увидеть себя глазами других людей. Это стало двигателем кардинального внутреннего перевоплощения девушки.

"Я стала другой, сделала новые выводы и избавилась от каких-то навязанных мне стереотипов. Этот проект разделил мою жизнь на "до" и "после". Я позволяю теперь себе все, что раньше запрещала и научилась ценить момент", – отметила Юстина Багай, – "Я стала сильнее и смелее благодаря проекту. Я выросла не только как личность, но и как женщина. Впереди только больше и лучше".

Напомним, в восьмой выпуске романтического шоу "Холостяк 13" Александр Будько имел возможность познакомиться с родителями участниц. Во время встреч с самыми родными людьми девушек, "Терен" смог увидеть их с совсем другой стороны, а иногда и узнать неизвестные ранее тайны. Подробности читайте в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что "Терен" намекнул, что ждет зрителей в финале "Холостяка 13", и заговорил о своей жизни после шоу.

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