'Терен' намекнул, что ждет зрителей в финале 'Холостяка 13', и заговорил о своей жизни после шоу

Ветеран российско-украинской войны и главный герой романтического шоу "Холостяк 13" Александр "Терен" Будько заинтриговал зрителей проекта, намекнув, что их ожидает в финале. По словам общественного деятеля, завершение реалити будет достаточно неожиданным.

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Об этом 28-летний писатель рассказал на своей странице в Instagram, присоединившись к известному тренду "Скажи непопулярное мнение и беги". Он приоткрыл занавес шоу и ответил на некоторые хейтерские комментарии, которые активно распространяются в сети.

Поскольку завершение 13 сезона "Холостяка" уже не за горами, "Терен" решил несколько подогреть интерес аудитории к проекту. Общественный деятель отметил: "Финал будет неожиданным, а жизнь после финала – еще более неожиданной!"

К тому же Александр Будько затронул и тему присутствия сценария на шоу. Среди некоторых пользователей сети распространяется мнение, что все участники проекта действуют по прописанному плану, на что главный "холостяк" страны ответил: "Кто мне объяснит, почему же тогда в финале я все равно был растерян?"

"Терен" также акцентировал внимание на том, что съемочный процесс реалити длится несколько месяцев. Так что, по его мнению, зрителям следует понять, что влюбляется он далеко не за одну неделю.

Александр Будько решил также ответить тем пользователям сети, которые называют его "нарциссом". Он коротко отметил: "А вы думаете на "Холостяка" берут людей, которые сами себе не нравятся?"

Ранее OBOZ.UA рассказал, что ветеран "Терен" поставил на место блогера, которая распространяла о нем клевету.

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