Не только Козловский. Продюсер Кондратюк обнародовал детали разрыва еще с одной подопечной – известной певицей

На фоне публичного многолетнего конфликта из-за нарушения условий контракта и авторских прав между Игорем Кондратюком и Виталием Козловским всплывают новые детали о творческих доработках других артистов, которых в свое время продюсировал Кондратюк. В частности – певицы Натальи Валевской.

Видео дня

Как оказалось, часть ее репертуара также принадлежала Игорю Кондратюку. Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA. А также поделился неизвестным фактом из жизни Валевской: ее бывший муж и продюсер Владимир Пригладь ныне служит в Вооруженных силах Украины.

В ответ на вопрос о правообладании песен Валевской, Кондратюк отметил: "Некоторые – да. Но ситуация с Валевской была другой – я передал им права на многие песни. В свое время ее муж Володя Пригладь, который был и продюсером, фактически забрал все права. Потом они разошлись".

По словам продюсера, Пригладь сейчас служит в ВСУ: "Да, он служит, причем, если не ошибаюсь, с первого дня полномасштабного вторжения. После расставания он оставил творческое достояние Наташе, но сейчас нам с ней нужно досогласовать договорные истории по некоторым песням".

Кондратюк отметил, что не конфликтовал с Валевской после завершения сотрудничества: "Мы не дрались. Обещал Наташе, что когда вернусь из Америки, встретимся и согласуем некоторые вещи – договорные истории по песням". Многолетний конфликт с Козловским Кондратюк охарактеризовал как исключение в своей продюсерской работе, подчеркнув, что с остальными артистами остался в хороших отношениях: "Общаюсь с ребятами из "Авиатора", чаще – с Павлом Табаковым (победитель пятого сезона телепроекта "Шанс", полуфиналист второго сезона шоу "Україна має талант", а также победитель телепроекта "Голос Країни". – Ред.) Он продолжает творческую деятельность, пишет песни. Было время, когда немного болел, но в целом активен – вместе с женой руководит центром творчества, если не ошибаюсь, это вокальная студия Павла Табакова. Они создают мюзиклы – кажется, уже увидели свет две постановки. Его дочь участвовала в польском "Голосе".

Ранее OBOZ.UA писал, что Наталья Валевская рассекретила имя 50-летнего возлюбленного и объяснила, почему закрывает его лицо смайликами

Полное интервью с Игорем Кондратюком читайте на OBOZ.UA здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!