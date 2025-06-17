'Не считаю это предательством'. Игорь Кондратюк рассказал о буднях своих родных на оккупированной Херсонщине

Музыкальный продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк, который имеет родственников на оккупированной Херсонщине, поделился своим видением жизни в ловушке "русского мира". Шоумен резко опроверг распространенный в соцсетях миф, что "остаться в оккупации – это выбор", и назвал такое утверждение далеким от реальности.

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По его словам, это не выбор, а трагедия. Об этом Игорь Кондратюк рассказал в интервью OBOZ.UA.

"В недавней дискуссии в соцсети кто-то написал мне, что оккупация – это выбор, – рассказывает Игорь Кондратюк. – Мол, все, кто хотел, могли уехать. Но я не согласен с этим. Особенно, когда речь идет о пожилых людях, которым чрезвычайно трудно оставить нажитое – то, что строили всю жизнь. Это не выбор – это трагедия. Как там сейчас живется? Люди переживают ежедневное психологическое насилие. Даже если нет физического притеснения, ты каждый день, идя по улице, видишь эти триколоры, войско оккупантов, чужую полицию, которую никто не просил приезжать. Для меня такая ситуация была бы абсолютно неприемлемой. Я однозначно эвакуировался бы, потому что не представляю, как можно жить под врагом".

Он также признался, что не поддерживает связь с родственниками на оккупированной территории, но знает, что большинство из них просто пытается выжить: "Что касается родственников на оккупированной территории, я с ними не поддерживаю контакты. Моя мама общается только с самыми близкими, которые там остались. Они живут по-разному: кто-то потерял работу, кто-то продолжает работать. Среди них нет тех, кого можно было бы назвать коллаборационистами – в основном все работают на каких-то второстепенных работах. Если человек, например, был электриком и продолжает работать по специальности, не считаю это предательством".

Ранее в интервью OBOZ.UA Игорь Кондратюк рассказывал, откуда, по его мнению, берутся коллаборационисты: часто это люди с "советским прошлым", которые психологически никогда не отделились от России – а некоторые даже до сих пор смотрят российские теленовости: "Я обратил внимание, что очень много коллаборационистов имеют фамилию "ов" в конце. Скорее всего, это люди, которые приехали в Украину во времена Советского Союза или уже во времена новейшей Украины. Но продолжали жить Россией, смотреть их телеканалы. Я таких знаю даже лично. У меня есть знакомая, которая говорит: "Ничего не могу сделать со своей мамой!". Она смотрит программу "Время". Говорю: "Мама, мы живем в Украине". А она: "Это для меня важно".

"Я читаю несколько Telegram-каналов про Херсон, так вот за все это время если тысячу фамилий предателей увидел, то хорошо. До войны в Херсонской области проживало более миллиона человек. Вот беру калькулятор: это будет одна тысячная от населения. Я предполагаю, что одна сотая здешних жителей хотели или в СССР, или в Россию. Это один из ста. Разве критично? Украинцев, которые сотрудничают с оккупантами, мизер даже на Луганщине и Донетчине. И в Крыму", – добавил телеведущий.

Полное интервью с Игорем Кондратюком читайте на OBOZ.UA здесь.

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