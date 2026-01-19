Не может стоять сам и 4 месяца лежит в больнице: появились новости о состоянии сказочника Саши Лирника, который пережил инсульт

Украинский писатель, сценарист и сказочник Сашко Лирник уже около четырех месяцев находится в больнице после перенесенного инсульта. Сейчас 62-летний литератор проходит лечение в неврологическом отделении Александровской клинической больницы в Киеве. Из-за последствий острого нарушения мозгового кровообращения он до сих пор не может самостоятельно стоять и передвигаться.

Об актуальном состоянии здоровья Сашка Лирника стало известно после его видеообращения из больничной палаты, которое обнародовал общественный деятель Юрий Романча. В ролике писатель лично обратился к украинцам, поблагодарил за поддержку и сообщил, что продолжает лечение и реабилитацию.

В обращении Сашко Лирник отметил, что сейчас находится под наблюдением врачей и постепенно восстанавливается. Он подчеркнул, что для него важно сохранять оптимизм и веру в выздоровление. Отдельно сказочник обратился к детям и взрослым, призвал не болеть, поддерживать Украину и оставаться патриотами.

"Мое поздравление очень простое: не болейте и чтобы вы были здоровы. Живите и растите патриотами Украины, как я за всю жизнь воспитывал детей, а теперь уже и вас буду воспитывать. Потому что когда мы будем патриотами, Украина будет вечна. Мы победим, и к нам вернется счастье, радость, достаток. И снова мы встретимся с вами на фестивале "Крутой замес" в Холодном Яру, в Киеве, в Черкассах, везде. Я выздоравливаю, смогу ходить и буду к вам ездить", – высказался Лирник.

Подробнее о физическом состоянии писателя рассказал Юрий Романча, который лично посетил его в больнице. По его словам, Сашко Лирник находится в стационаре уже четвертый месяц и нуждается в длительной реабилитации. Сейчас он не может стоять самостоятельно, однако врачи фиксируют постепенные положительные изменения.

В частности, по словам Романча, у писателя начала сгибаться левая рука, он постепенно двигает пальцами и может недолго стоять с опорой на палку. В то же время самостоятельное передвижение пока невозможно, а процесс восстановления остается сложным и длительным.

"Есть хорошие новости. Саше лучше: сгибается левая рука, понемногу двигает пальцами, уже может немного стоять с палочкой. Сашко искренне благодарит за поддержку всех, кто рядом", – сообщил Романча.

В частности, общественный деятель отметил важность живого общения для выздоровления Сашка Лирника и призвал всех, кто находится в Киеве, по возможности посещать писателя в больнице. По его словам, внимание, разговоры и поддержка со стороны друзей и неравнодушных людей имеют ощутимое влияние на эмоциональное состояние сказочника.

Как писал OBOZ.UA, о серьезных проблемах со здоровьем Сашка Лирника стало известно в сентябре 2025 года. Тогда писатель сообщил, что перенес инсульт, и опубликовал фотографию из больничной палаты. В заметке он обратился к читателям с просьбой поддержать его, приобретя книги на фестивале "Книжная страна" на ВДНХ, чтобы собрать средства на лечение.

Сашко Лирник, настоящее имя которого Александр Власюк, родился 24 января 1963 года в Умани. Он является известным украинским сказочником, писателем и сценаристом, автором многочисленных книг, телевизионных и радийных программ для детей, в том числе "Сказки Лирника Саши", "Рассвет" и "Дримайко".

