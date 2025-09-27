Сашко Лирник попал в больницу и назвал свой опасный диагноз: как выглядит писатель

Украинский писатель и сценарист Сашко Лирник сообщил о серьезных проблемах со здоровьем. 62-летний сказочник попал в больницу, ведь у него случился инсульт – острое нарушение кровообращения в мозге, что приводит к гибели клеток.

Об этом литератор рассказал на личной странице в Facebook. Он поделился фотографией из больничной палаты, на которой, несмотря на серьезное заболевание, искренне улыбался.

В посте Сашко Лирник обратился к ценителям своего творчества. Писатель призвал украинцев покупать его работы на фестивале "Книжная страна", чтобы помочь ему собрать средства на лечение.

"Внимание! Лежу в больнице. Инсульт. Если хотите помочь, приходите на "Книжную страну" на ВДНХ. Покупайте мои книги, заработаю на лечение. Место – напротив фонтана. Центральный проход. Рядом – издательство "Зеленый Пес". Надеюсь на вас, как на сто пар лошадей. Ваш Лирник Саша", – написал сказочник.

Что известно о Саше Лирнике

Литератор, настоящее имя которого Александр Власюк, родился 24 января 1963-го в городе Умань. В период с 1985 по 1996 года писатель жил в России, где основал украинское культурное общество. Со временем он вернулся на Родину.

С 1999-го Сашко Лирник был ведущим различных телевизионных и радиопрограмм для детей, таких как "Сказки Лирника Сашка", "Рассвет" и "Дримайко". В 2003 году он выпустил диск "Сказки лирника Сашка для взрослых и детей", который был признан лучшим альбомом Украины.

По сценариям литератора были сняты мультфильмы "Щедрик" и "Моя страна Украина", а в 2018-м вышла кинокартина по мотивам его сказки "Про вдову Анну Шулячку, Черного Казака и страшное заклятие" – "Черный казак". В 2020 году сценарий Сашка Лирника для ленты "Адская Хоругва, или Казацкое Рождество" получил премию имени Леси Украинки, а позже "Золоту дзиґу".

