Представительница Украины на Евровидении 2026 LELÉKA (Виктория Лелека) рассказала, что взаимодействует далеко не со всеми участниками песенного конкурса. Артистка принципиально избегает коллег по цеху, которые продолжают восхвалять "великую российскую культуру", игнорируя зверства, которые РФ совершает на территории нашей Родины.

Что интересно, о связях некоторых участников 70-го песенного конкурса с Россией исполнительница узнала благодаря еврофанам, которые уже успели найти информацию о "темных пятнах" в их биографии. О фанатах "русского мира" на грандиозном шоу LELÉKA рассказала в проекте "Розмова".

"Я не ко всем подхожу. Мне кажется некорректным подходить к тем, у кого нет понимания ситуации, и кто может импонировать агрессору. Здесь еврофаны молодцы. Найдут все про всех, поэтому нам даже ничего делать не надо", – высказалась знаменитость.

Как подчеркнула LELÉKA, Россия вложила очень много средств и времени в то, чтобы сформировать сильный культурный имидж, который уже стал таким-себе щитом: "Фанатов "великой русской культуры" очень много во всем мире. Этот щит настолько непробиваем, что та агрессия, которая льется на нашу страну, для некоторых людей ничего не значит".

Хотя в интервью LELÉKA не назвала конкретных имен, украинские фанаты Евровидения уже успели составить "черный список" участников, за которых точно не будут голосовать. В этот перечень попали представители Азербайджана, Кипра, Армении и Болгарии из-за связей со страной-агрессором.

Азербайджанская певица Jiva, настоящее имя которой Джамила Гашимова, родилась в 1982 году в Москве, однако карьеру начала развивать за пределами России. Она сотрудничала с коллективом RAST из Азербайджана под руководством Рашада Гашимова и была солисткой Hazz Band, который создавал музыку в жанрах поп и R&B. Артистка победила в местном нацотборе на Евровидение 2026, поэтому на международной арене представит трек Just Go.

Представительница Болгарии DARA выступит на 70-м песенном конкурсе с треком Bangaranga, одним из авторов которого является греческий композитор и друг Филиппа Киркорова – Димитрис Контопулос. Вместе с путинистом они создали композицию Shady Lady для предательницы Ани Лорак, с которой она представляла Украину на Евровидении 2008. Кроме того, композитор активно посещает РФ, несмотря на большую войну.

Кстати, связи с Киркоровым имеет и представитель Армении на международной арене Simón. Когда исполнитель обнародовал ролик под конкурсный трек Paloma Rumba, путинист поддержал его фразой "Good luck" ("Удачи").

А вот представительница Кипра на Евровидении 2026 Antigoni оскандалилась видео с пророссийским политиком Фидиасом Панайотоу, который оправдывал похищение украинских детей и ездил в Москву во время большой войны. Они записали ролик под композицию артистки Jalla, однако она его быстро удалила, вероятно, из-за волны критики.

