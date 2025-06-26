Названы страны мира с наибольшим количеством моделей OnlyFans: лидер рейтинга может вас удивить

Согласно новым исследованиям, больше всего моделей платформы OnlyFans в мире – не в США или Великобритании, а на Кипре. Именно эта средиземноморская страна имеет самую высокую концентрацию авторов сервиса для взрослых в расчете на 100 тысяч женщин.

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Согласно исследованию, опубликованному сервисом Supercreator, на Кипре зарегистрировано 3850 создателей OnlyFans на каждые 100 000 женщин. Это самый высокий показатель среди 19 проанализированных стран. Для сравнения: в Австралии, которая заняла второе место, таких авторов – 1852, в США – 1817, в Канаде – 1659, а в Великобритании – 1388.

Аналитики объясняют этот феномен несколькими факторами. Во-первых, Кипр предлагает выгодные налоговые условия для резидентов, что является важным преимуществом для авторов цифрового контента, которые платят платформе OnlyFans 20% от своих доходов. Во-вторых, благоприятный климат, простые условия для регистрации бизнеса, доступ к европейскому рынку и отсутствие значительного общественного осуждения делают Кипр привлекательной локацией для моделей OnlyFans.

Несмотря на лидерство в количестве, основные доходы создателей поступают не с Кипра, а с рынков вроде США, Великобритании и Канады. Генеральный директор Supercreator Юваль отмечает, что создатели из меньших стран часто используют VPN и социальные сети, чтобы привлекать зрителей из более платежеспособных регионов. В свою очередь, американский, британский и канадский рынки остаются наиболее прибыльными в экосистеме OnlyFans.

Отдельное внимание в исследовании получила 25-летняя Рекси Стоун из Кипра, которая уже два года публикует свой контент на платформе и, по ее словам, зарабатывает около 100 тысяч долларов в год. Она считает, что Кипр справедливо оказался на первом месте, и связывает это не только с налогами, но и с ментальностью местных женщин.

Свою роль в формировании кипрского лидерства играют и агентства, которые работают в сфере OnlyFans. Один из представителей такой компании – Лукас, переехавший на Кипр из Германии, – объяснил, что на острове растет количество как авторов, так и профессиональных команд, сопровождающих их деятельность.

Топ-19 стран по количеству моделей OnlyFans (на 100 000 женщин):

Кипр – 3850 Австралия – 1852 Соединенные Штаты – 1817 Канада – 1659 Великобритания – 1388 Дания – 678 Венгрия – 500 Швеция – 467 Испания – 438 Германия – 405 Нидерланды – 278 Италия – 254 Франция – 234 Мексика – 155 Колумбия – 96 Бразилия – 89 Япония – 65 Россия – 49 Индия – 4

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