Названы самые популярные песни этим летом: Билли Айлиш возглавила рейтинг

Каждое лето всемирно известные исполнители создают зажигательные треки, которые будут ассоциироваться у ценителей музыки с жарким временем года. В этом году один из самых популярных аудиосервисов Spotify традиционно назвал лучшие хиты, не выбывавшие из топ-чартов за последние три месяца.

Видео дня

Основатель стриминговой компании Даниэль Эк опубликовал наиболее прослушиваемые песни на своей странице в X. В рейтинг "лучших" попали как новички, так и давно известные исполнители.

Билли Айлиш – "Birds of a Feather"

На первой строчке оказалась американская певица Билли Айлиш, чей трек "Birds of a Feather" прослушали более 855 миллионов раз.

Чаппелл Роан – "HOT TO GO!"

Исполнительница Чаппелл Роан заняла почетное второе место в рейтинге с песней, являющейся частью ее дебютного альбома "The Rise and Fall of a Midwest Princess".

Кендрик Ламар – "Not Like Us"

Серебро завоевал американский рэпер Кендрик Ламар, чей хит "Not Like Us" в течение 28 дней не терял лидерства в американском чарте.

Сабрина Карпентер – "Espresso"

На четвертой строчке оказался трек известной исполнительницы Сабрины Карпентер, достигший большой популярности как среди иностранных ценителей музыки, так и среди украинцев.

Shaboozey – "A Bar Song (Tipsy)"

Заключительным в рейтинге самых прослушиваемых песен нынешним летом стала композиция исполнителя Shaboozey "A Bar Song (Tipsy)", которая к тому же вошла в плейлист бывшего президента США Барака Обамы.

Ранее OBOZ.UA писал о топ-5 самых популярных украинских песен на YouTube.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!