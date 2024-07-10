Названа первая в истории 'Мисс ИИ': как выглядят самые красивые модели, созданные искусственным интеллектом

На днях закончился первый в мире конкурс красоты для женщин, созданных искусственным интеллектом (ИИ), The Fanvue World AI Creator Awards. Победительницей стала участница из Марокко Кензи Лейли, которую сгенерировала 40-летняя программистка Мэриам Бесса из Касабланки.

Видео дня

За победу разработчице искусственной модели присудили 13 тысяч долларов. Как сказано на сайте, лучшую девушку из 1500 вариантов выбирали 4 судьи, двое из которых также созданы ИИ, а остальные двое – реальные люди.

Два месяца организаторы конкурса присматривались к искусственным моделям, анализировали их фото и умение совершенствоваться в процессе общения с людьми. В конце концов были выбраны 10 финалисток.

Еще месяц понадобился жюри, чтобы выбрать наиболее достойную, по их мнению, модель. Ею стала блогерша, пропагандирующая экоактивизм и равные права для женщин и мужчин. Это единственная финалистка, которая носит хиджаб и исповедует мусульмаство. За Кензи следят 197 тысяч подписчиков.

Девушке уже сгенерировали фото с награждения и даже интервью, где она поделилась ощущениями после финала.

"Хотя я не испытываю таких эмоций, как люди, я искренне рада этому", – сказала ИИ-модель.

Судьи прокомментировали свой выбор так: "В Кензи хорошо гармонируют черты лица и высокое качество деталей, таких как руки, глаза и одежда. Что нас действительно поразило, это ее личность и то, как она решает реальные проблемы в мире, показывая, что она серьезно относится к своей роли на платформе".

Второе место заняла конкурсантка из Франции по имени Лалина. Она очень похожа на обычную Instagram-модель с длинными темными волосами и спортивной фигурой. Разработчики Лалины получили 5 тысяч долларов.

Замкнула тройку лидеров одна из самых эффектных участниц – Оливия С. Аватар из Португалии с рыжим каре, голубыми глазами и веснушками "забрала" две тысячи долларов.

Ранее OBOZ.UA писал, что во время финала конкурса "Мисс Москва" случился конфуз с коронами, участницами и ведущими. Как россияне опять опозорились – читайте по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!