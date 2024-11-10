Назван самый известный человек всех времен: он обогнал Элвиса Пресли и Елизавету II

Интернет-сообщество определилось с человеком всех времен, которого считают самым известным. Им оказался американский певец Майкл Джексон, смерть которого в 2009 году стала одной из самых резонансных в XXI веке.

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По балам, которые артисту отдали интернет-пользователи, он обогнал британскую королеву Елизавету II, которая правила страной 70 лет, и одного из самых успешных музыкантов XX века Элвиса Пресли. Список всех кандидатов опубликовал портал ListChallenges.

Как поясняет источник, в список вошли "200 самых известных и влиятельных людей мира, навсегда изменивших общество, культуру и науку".

Майклу Джексону удалось возглавить этот топ-200, ведь о нем знает почти каждый современный человек. Его творчеством увлекались по всему миру, а загадочную смерть обсуждают по сей день. Более того, новые факты появляються уже 15 лет. На момент написания материала, в рейтинге артист получил рекордные 2 956 баллов.

В то же время королева Елизавета II не отстает и занимает 2 место с 2 684 баллами, а Элвис Пресли – 3 место с 2 663 баллами. Следующими в пятерку вошли: футболист Лионель Месси (2 607 баллов) и принцесса Диана (2 602 балла), трагически погибшая в ДТП в 1997 году.

В общем, топ-10 выглядит так:

Майкл Джексон (2 956). Елизавета II (2 684). Элвис Пресли (2 663). Лионель Месси (2 607). Принцесса Диана (2 602). Уитни Хьюстон (2 532). Барак Обама (2 450). Мадонна (2 446). Джеки Чан (2 442). Криштиану Роналду (2 301).

Ранее OBOZ.UA писал, какими были последние часы жизни Майкла Джексона. Если бы он не пытался "вылечить" бессонницу, возможно до сих пор радовал фанатов своими хитами.

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