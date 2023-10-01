Назван победитель Нацотбора на Детское Евровидение-2023

В воскресенье, 1 октября, в Украине прошел национальный отбор на Детское Евровидение-2023, победитель которого будет представлять нашу страну на международной певческой арене во Франции уже 26 ноября. Среди пяти участников жюри и зрители путем онлайн-голосования, которое началось за два дня до финала и продолжалось во время трансляции, выбрали триумфатора.

Так, первое место заняла Анастасия Димид с песней "Квітка". Об этом OBOZREVATEL стало известно при просмотре прямого эфира.

Девятилетняя вокалистка родом из села Гошев Ивано-Франковской области. Она была самой младшей участницей. Настя стремится нести людям радость и верит, что ее голос оставляет след в сердцах слушателей и пробуждает незабываемые эмоции.

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"Я выиграю на этом нацотборе, потому что я упорно и старательно работала ради этого момента всю жизнь!" – говорила девочка перед финалом конкурса.

Жюри, в состав которого входили Игорь Кондратюк, Jerry Heil и alyona alyona, отдали девочке 4 балла, а зрители – 5 баллов. В сумме 9 баллов вывели Анастасию на первое место в турнирной таблице.

Далее места распределились следующим образом:

2. POLINA BABIY: жюри – 5 баллов; зрители – 3 балла.

3. Анастасия Белибова: жюри – 1 балл; зрители – 4 балла.

4. 3'beauties: жюри – 3 балла; зрители – 2 балла.

5. Денис Грищук: жюри – 2 балла; зрители – 1 балл.

После объявления результатов прошлогодняя представительница Украины на Детском Евровидении Злата Дзюнька вынесла своей преемнице кубок.

Добавим, что музыкальным продюсером нацотбора была певица и автор песен Светлана Тарабарова. Проходил отбор под лозунгом "Мечтай смело!".

21-й Детский песенный конкурс Евровидение пройдет во Франции. Финал конкурса состоится в воскресенье, 26 ноября, во Дворце Никайя в Ницце. За победу сразятся юные вокалисты из 16 стран.

Напомним, Детское Евровидение-2022 проходило 11 декабря в Ереване, Армения. Украину тогда представила 14-летняя вокалистка из города Рава-Русская во Львовской области Злата Дзюнька. Она заняла 9 место.

Ранее OBOZREVATEL писал, что многие украинцы остались недовольны составом жюри на нацотбор Детского Евровидения. Что писали интернет-пользователи – узнайте в нашем материале.

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