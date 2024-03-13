Нацсовет обратился к Disney из-за громкого решения по фильму '20 дней в Мариуполе': мир должен видеть ужасы войны

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию обратился к компании Disney, попросив добавить к 90-минутной международной версии "Оскара-2024" момент награждения "20 дней в Мариуполе". Украинская кинолента получила Оскар в номинации "Лучший документальный фильм". После этого прозвучала мощная речь режиссера Мстислава Чернова, продолжавшаяся 45 секунд.

Однако этот фрагмент не вошел в сокращенную трансляцию из-за ее ограниченного хронометража. Письмо, адресованное The Walt Disney Company, с просьбой включить награждение "20 дней в Мариуполе" к 90-минутной версии, было опубликовано на официальной Facebook-странице Нацсовета.

В сообщении отмечено, что 10 марта 2022 года Disney вышла из России, поддержав Украину в войне. Однако дальше речь идет о том, что когда все демократии мира направлены на противостояние агрессии РФ и сохранению мира, компания принимает решение удалить фрагмент с награждением украинских журналистов "за полнометражную документальную ленту, рассказывающую об ужасах и бесчеловечной жестокости войны".

Регулятор Нацсовета ознакомился с объяснением студии по формированию 90-минутной версии. Однако украинские представители считают, что это могли быть только предварительные договоренности.

"Следовательно, мы обращаемся с просьбой создать и распространить среди вещателей обновленную международную версию, в которой будет сохранен фрагмент с номинацией Best Documentary Feature", – говорится в письме Нацсовета.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как у Disney объяснили, почему награждение "20 дней в Мариуполе" не включили в телеверсию "Оскара". Подробности – в нашем материале.

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