Первая страна объявила своего участника на Евровидении 2025. Что известно о Theo Evan, который будет представлять Кипр

Кипр стал первой страной, объявившей своего представителя на 69-м песенном конкурсе Евровидения 2025 в городе Базель, Швейцария. Им оказался музыкант Theo Evan (Тео Эван), который увлекается музыкой с 7 лет, а песни пишет с подросткового возраста.

Видео дня

Пока неизвестно, с какой песней выступит артист. На сайте Евровидения огласили, что это объявят позже. Стоит отметить, что Кипр почти каждый год обнародывает своих представителей первым.

"Привет всем. С вами Тео Эван. Для меня большая честь и волнение представлять Кипр на песенном конкурсе Евровидения 2025. Я с нетерпением жду, что вы все будете со мной в этом путешествии. До встречи", – обратился к миру певец.

Участник Theo Evan – коренной житель Кипра. С детства артист увлекался танцами, пел в школьном хоре, выступал в театральных постановках и шоу талантов. Он с детства решил, что посвятит свою жизнь творчеству.

"После окончания Английской школы в Никосии (столица Кипра) Тео переехал в США, чтобы изучать музыку и сценическое искусство во всемирно известном музыкальном колледже Беркли в Бостоне, штат Массачусетс. Он закончил обучение с отличием и с тех пор трижды был приглашен в качестве почетного гостя на выпускную церемонию университета, наряду с Мисси Эллиот, Фарреллом Уильямсом, Джоном Леджендом и Джастином Тимберлейком, который выступал на песенном конкурсе "Евровидение 2016", – говорится в сообщение Евровидения.

Свою первую песню Theo Evan выпустил в 2021 году. Она называется The Wall. На написание этой песни артиста вдохновил Stomae.

"Никогда не иди на компромиссы, упорно работай и следуй своим мечтам – независимо от того, насколько недостижимыми они могут казаться" – так звучит девиз Theo Evan, пишет wiwibloggs.

Известно, что Theo Evan также участвовал в сериале "Эйфория" от HBO. Он снимался в массовке в одном из эпизодов.

По правилам конкурса национальные отборы участников и объявления артистов Евровидения начинаются после того, как становится известно, в каком городе будут проводить конкурс. В этом году им стал Базель.

Ранее OBOZ.UA писал, чем известен Базель. Благодаря своему расположению город станет отличным символом музыкального единства. Этот тезис подтверждает удивительный фестиваль, который ежегодно проходит на берегу реки Рейн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!