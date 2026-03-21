Наталья Тур снова нарвалась на хейт из-за вопроса к MamaRika о Стасе Макеевой и мультиках на русском языке. Видео

Украинская журналистка Наталья Тур снова попала в скандал после интервью со знаменитостью. Ведущая решила поинтересоваться у певицы MamaRika, почему она поддержала запуск русскоязычного YouTube-канала дочери блогера Стаси Макеевой и не включает ли вдруг своему сыну мультики на языке страны-агрессора, из-за чего нарвалась на критику в сети.

Юзеры начали отмечать, что подобные вопросы являются максимально странными, учитывая тот факт, что артистка в течение длительного времени создает песни исключительно на соловьином, а кто-то даже назвал ее деятельность провокацией. Резкие комментарии появились под соответствующим роликом на Instagram-странице "Радіо Люкс".

Разговор с MamaRika журналистка начала с упоминания о блогере-миллионнике Стасе Макеевой. В начале этого года она запустила YouTube-канал для своей дочери Мишель, где контент публикуется на русском языке. Такое решение инфлюенсера раскритиковало немало пользователей сети, однако нашлись и те, кто его поддержали. В перечень последних входит и MamaRika, которая оставила под постом с соответствующей новостью комментарий: "Ой кайф".

Наталья Тур захотела узнать, почему исполнительница поддержала детский русскоязычный контент, на что получила ответ: "Я должна отвечать на этот вопрос? У меня свое мнение, я высказала его в комментарии. Что бы я сейчас не сказала, все будет против меня. Я поддержала ребенка. Это был комментарий для нее, потому что я знаю, что это была ее мечта. Я считаю, что дети – это дети, поэтому если ее мечта сбылась, я хотела ее поддержать".

Далее журналистка поинтересовалась, использует ли контент на языке-страны агрессора MamaRika во время воспитания собственного сына Давида. Певица отметила, что еще во время ее беременности они с мужем приняли четкое решение: после рождения ребенка в их доме будет звучать только украинский.

"Иногда YouTube выдает нам российский контент, но Давид говорит: "Мама, это на русском, переключи". У нас с этим строго. И я еще раз скажу, что я могу отвечать только за своего ребенка и семью. Мой ребенок потребляет исключительно украинский контент, говорит исключительно на украинском. Это мой вклад в будущее нашей земли. А у кого как в семье, это исключительно их ответственность. Поэтому такие вопросы, которые ты задаешь, похожи на провокацию", – резко сказала певица.

Бурную реакцию MamaRika на интервью поддержали и многие пользователи сети. Журналистку обвинили в бестактности, а ее вопросы назвали очень странными:

"Как эта ведущая достала своими провокационными и часто бестактными вопросами. Тем более к MamaRika, которая еще с "Фабрики звезд" разговаривает на украинском".

"Очень неприятная журналистка, и все вопросы у нее некорректные".

"Очень странные вопросы к певице, которая еще с "Фабрики звезд" говорит и поет на украинском языке, и постоянно транслирует то, как важно потреблять украинский контент на примере своего ребенка".

И, конечно, не обошлось в комментариях без упоминания предыдущего скандала, в который попала Наталья Тур. На премии Muzvar Awards ведущая задала вопрос вдове фронтмена группы ADAM Михаила Клименко – Саше Норовой – о ее эмоциональном состоянии после потери мужа. Артистка не смогла сдержать слез и с дрожащим голосов ответила: "В душе у меня просто буря и боль, но надо жить". Увидев эмоции Норовой журналистка попыталась поддержать ее и обняла, однако вопрос о жизни после смерти любимого ставить не прекратила.

Такой поступок Натальи Тур вызвал настоящий резонанс в сети, а ситуацию обострило и то, что она получила награду в номинации "Музыкальная журналистика года". Ведущую активно обвиняли в бестактности и отсутствии эмпатии, а к критике присоединились даже обозреватели.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Тарас Цимбалюк попал в скандал из-за рекламы сомнительных веществ и публично покаялся за опрометчивый поступок.

