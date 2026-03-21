Россия усилила давление в Балтийском регионе, используя РЭБ против GPS: в The Times раскрыли подробности

За последние два года Россия значительно усилила применение средств радиоэлектронной борьбы в Балтийском регионе. Их влияние системно нарушает работу спутниковой навигации и создает угрозы для судоходства и авиации.

В отдельных случаях помехи настолько сильны, что гражданские суда вынуждены переходить на традиционные методы ориентирования. Об этом сообщает The Times.

Глушение GPS в Балтике угрожает судоходству

В конце 2023 года страны северо-восточной Европы зафиксировали масштабные случаи "глушения" и "спуфинга" GPS – вмешательства, блокирующего или подменяющего сигналы спутниковой навигации, которыми пользуются корабли, самолеты и мобильные устройства.

Среди источников быстро идентифицировали мобильную станцию вблизи Санкт-Петербурга и мощную систему РЭБ "Мурманск-БН" в Калининграде.

Несмотря на то, что ранее страны Европы основное внимание уделяли влиянию на авиацию, высокопоставленный литовский чиновник службы безопасности заявил, что судоходство пострадало даже больше из-за ограниченных альтернатив GPS. По данным Эстонии, только с начала 2024 года в ее водах зафиксировали не менее 60 случаев помех для судов.

По словам руководителя отдела управления частотами Эстонского управления защиты прав потребителей и технического регулирования Эрко Кулу, эффект от глушения и спуфинга GPS особенно усиливается в теплую и солнечную погоду, когда радиоволны из России легче распространяются по поверхности Финского залива.

Случаи, когда РФ использовала РЭБ против GPS

Прошлым летом вблизи острова Сааремаа произошел инцидент, связанный с калининградской глушилкой, а большинство сообщений касались именно блокировки сигнала, хотя были и случаи спуфинга.

Финская береговая охрана сообщила, что помехи были почти постоянными на востоке залива и иногда достигали центральных районов в жару, влияя не только на спутниковую навигацию, но и на транспондеры AIS. Это приводило к опасным или почти опасным ситуациям с участием судов, которые зависели от GPS для определения местонахождения и идентификации.

"Детальное исследование, проведенное исследователями Гдынского морского университета и GPSPatron, польской компанией, работающей над контрмерами против помех GPS, выявило повторяющиеся всплески глушения из Калининграда через соседний Гданьский залив, которые иногда длились до 20 часов", – говорится в статье.

В апреле прошлого года несколько немецких военно-морских судов, включая минные тральщики, столкнулись с длительными перебоями GPS-навигации во время учений в заливе. А недавно произошел серьезный инцидент, который осложнил судоходство вокруг Стокгольмского архипелага и шведского острова Эланд.

Из-за проблем с GPS коммерческие суда без военных систем навигации были вынуждены возвращаться к старым методам – пользоваться бумажными картами и ориентироваться по расчету.

"Мнения относительно того, эти препятствия намеренно направлены на корабли стран НАТО, разнятся. Некоторые чиновники считают глушение из Санкт-Петербургской области в восточной части Балтики побочным ущербом от оборонительных мер, направленных на блокирование ударов украинских беспилотников по материковой части России. Другие же указывают на агрессивное вмешательство из Калининграда как на доказательство "гибридной" военной кампании", – отмечается в материале.

Как в ЕС борются с действиями России

Для борьбы с действиями РФ, в июле 2025 года Евросоюз ввел санкции против 841-го центра радиоэлектронной борьбы в Калининграде и нескольких российских офицеров, которых считают причастными к масштабным сбоям в навигации.

Параллельно прилагались усилия для стимулирования частного сектора по повышению надежности систем GPS через альтернативные методы навигации. В то же время кроме этих мер, реакция Запада в основном ограничилась дипломатическим давлением.

