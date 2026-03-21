Выдавая отдельными порциями результаты своего опроса от 1-8 марта, КМИС всё более вынуждает удивляться именно своим вопросам;

ответы же, как мы анализировали ещё несколько дней назад, полностью регулируются на этом фоне формулой "что вы спросили, то мы и ответили", то есть не особо стоят того, чтоб их вообще слишком серьезно воспринимать.

КМИС таким образом уверенно становится театром одного актёра (себя), ну а респонденты при таких обстоятельствах превращаются лишь в декорации.

Один из номеров его разнообразной программы - настолько по-разному поставленные вопросы об одном и том же, что взаимную противоположность "результатов опроса" можно предвидеть заранее: А ещё я, мол, и вот так вот формулировать умею!

Если бы это только не касалось вопросов войны и мира, однако же КМИСовское самовыражение приходится как раз на наше печальное время.

"Вы готовы согласиться на мир ценой территорий?" [Нет, не готовы!]

"А готовы тогда ТЕРПЕТЬ трудности военного времени?" [Да, готовы!]

Какая прекрасная героико-патриотическая гармония! Вот только спрашивать всех тех, кто не желает мира, нужно НЕ о ТЕРПЕТЬ, а об, извините, ИДТИ ВОЕВАТЬ!!!

А так - социологи опрашивают насчёт готовности въехать в рай на ЧУЖОМ горбу и потом тщательно-внимательно колупаются в бессмысленных ответах на ещё более бессмысленные вопросы - анализируя к тому же "динамику настроений"…