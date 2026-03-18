'Музыкальная журналистка года' Наталья Тур возмутила сеть вопросом вдове ADAM: чем закончился скандал

Вокруг музыкальной журналистки Натальи Тур разгорелся скандал после ее интервью с вдовой фронтмена группы ADAM Михаила Клименко – Сашей Норовой – на премии Muzvar Awards. Вопросы, которые задала победительница в номинации "Музыкальная журналистка года", вызвали волну хейта в соцсетях и среди музыкальных критиков и обозревателей.

Во время разговора медийщица спросила Норову о ее эмоциональном состоянии после потери мужа. Артистка не сдержала слез и ответила: "В душе у меня просто буря и боль, но надо жить". После этого Тур обняла собеседницу, однако продолжила задавать вопросы о жизни после смерти любимого. Именно этот момент, который вошел в выпуск "Люкс ФМ" с самой премии, вызвал наибольшее возмущение.

Резонанс усилился тем, что Тур недавно получила награду в номинации "Музыкальная журналистика года", что только обострило дискуссию о стандартах и этике в индустрии.

В соцсетях пользователи обвинили журналистку в бестактности и отсутствии эмпатии. К критике присоединились и представители шоу-бизнеса и медиа. Среди них – музыкальный критик Макс Нагорняк, который резко высказался о ситуации: "На видео журналистка, которая выиграла номинацию "Музыкальная журналистика" на премии Muzvar Awards. Зовут ее Наталья Тур, работает на радио "Люкс ФМ". И они со своей конторой в очередной раз пробивают дно. Ни к слову "журналистика", ни к слову "музыка" этот человек ничего касательного не имеет. Я так понимаю в голове только есть слова "хайп" и "просмотры".

Другой музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин обратил внимание на саму номинацию премии: "Вообще номинация изначально называется Not cheap hype ("Недешевый хайп"), что бы это ни означало. Поэтому и номинанты каждый год мало касаются музыкальной журналистики в большинстве своем, что печально. Это же не вина самой Натальи. Екатерина Осадчая тоже не отличалась этикой никогда. Это такой жанр".

В то же время в сети появились и комментарии в защиту журналистки. Часть пользователей считает, что Норова, как публичное лицо, осознавала характер вопросов и могла отказаться отвечать. Другие отмечают, что подобные темы часто поднимаются в публичном пространстве, а формат светских интервью предусматривает эмоциональные вопросы.

"Не понял до*ба к редакционному заданию? Саша стала в кадр с абсолютным пониманием, о ком ее сейчас будут спрашивать. Она является публичной личностью, в семье которой произошла трагедия. У журналиста задача – спросить, у публичных – задача ответить. Если бы она не хотела об этом говорить, вряд ли согласилась на съемку".

"Артистка не закрыта в студии на интервью, можно же смело не отвечать. Наталья работает в определенном жанре. Ей либо задавать такие вопросы, либо менять жанр. Плюс допускаю, что если бы Сашу это обидело, видео бы не получилось".

"Уверен, если бы Саша хотела, она бы не отвечала на этот вопрос, зная ее искренность к окружающим. А обвинять и бросать камни в Наталью потому что она задала такой вопрос – немного дико, как по мне".

Ответ Натальи Тур на хейт

На фоне общественного резонанса Наталья Тур публично извинилась. Она заявила, что не намеревалась обидеть Сашу Норову и выразила соболезнования: "Я хочу попросить прощения у Саши Норовой, а также у всех, кого задел мой вопрос. Ни в коем случае целью не было сделать больно или навредить".

По состоянию на время написания материала публичной реакции самой Саши Норовой на скандал после интервью нет.

Ранее OBOZ.UA писал, что Наталья Тур, которую часто сравнивают с Катей Осадчей из-за похожего стиля интервью, поделилась историями о непростых встречах с украинскими знаменитостями. Она рассказала, как иногда приходится сталкиваться не только с хамством, но и с открытой агрессией со стороны известных людей и кто это был.

