Пресконференція Біньяміна Нетаньягу — це взірець чіткості та політичної волі. На тлі хаотичних, подекуди дурнуватих та абсолютно непослідовних заяв Дональда Трампа, ізраїльський лідер продемонстрував сталеву логіку і розставив всі точки над "і". Але якою б геніальною не була ця промова, у нас, українців, до неї є дуже багато запитань.

"Я живий" — відповідь ворогам і фейкам. Нетаньягу почав із нищівного удару по дезінформації: "Перш за все, для тих, хто вже почав святкувати: Я ЖИВИЙ. Чутки про мою смерть були передчасними. Поки я тут — мрії наших ворогів стають їхнім кошмаром. Ми не зупинимося, поки не завершимо справу".

"ДЕ ВИ?" — Але де були ви, пане Прем’єре? Коли Нетаньягу емоційно запитав союзників: "Де ви були, коли іранські ракети готувалися до пуску?", мені захотілося запитати у відповідь: "А ДЕ БУЛИ ВИ, коли Росія розпочала війну в Україні?" Ми пам’ятаємо Нетаньягу на Красній площі поруч із Путіним на парадах. Ми пам’ятаємо неоднозначні голосування в Радбезі ООН та довгу "нейтральність" щодо російських злочинів. Сьогодні світ має нарешті зрозуміти: російсько-українська та ірано-ізраїльська війни — це два фронти ОДНІЄЇ великої війни. Це війна осі зла проти цивілізації.

Ядерний фінал. На 20-й день спецоперації Нетаньягу оголосив історичний результат: ядерної програми Ірану більше не існує. "Ми вирвали зуби дракону. Балістичні заводи та центри збагачення урану знищені. Іранський режим розвалюється зсередини, його економіка в руїнах, а терор більше не працює як зброя. Ми не просто стримуємо — ми демонтуємо тиранію".

Майбутнє Ірану та роль принца Рези Пахлаві.

Беньямін Нетаньягу заявив, що іранський режим перебуває на межі краху, а міжнародний тиск створив історичне вікно можливостей для змін. Прем'єр-міністр Ізраїлю зазначив, що хоча постать принца Рези Пахлаві є символом надії для багатьох, остаточне рішення про нове керівництво країною має прийняти сам іранський народ.

"Ми бачимо, як режим хитається, і я вірю, що його падіння неминуче. Принц Пахлаві міг би стати тим, хто очолить цей перехідний шлях, він є символом надії для багатьох. Але я хочу підкреслити: не Ізраїль і не США будуть призначати лідера в Тегерані. Це рішення належить іранському народу — саме ви маєте повстати в цей момент істини і обрати свою долю", - сказав Нетаньягу.

Трамп, нафта і виживання нації.

Прем’єр Нетаньягу просто засипав Трампа улесливими і компліментарними коментарями, але підтвердив, що Президент США просив не бити по енергетичних об’єктах Ірану, аби не обвалити ринки. "Ми в боргу перед Трампом за минулий тиск на Тегеран, але Ізраїль обирає цілі не за ціною на нафту, а за правом на життя. Ми не зупинимося на півдорозі", - сказав Премʼєр Нетаньягу.

Від Ісуса до Чингісхана.

Нетаньягу підняв конфлікт на рівень зіткнення епох: "Наші вороги прийшли з логікою Чингісхана — нести смерть і рабство. Але вони забули, чия це земля. Тут проповідував Ісус, тут народжувався гуманізм. Ми захищаємо світло від середньовічної темряви".

Який я можу зробити висновок? Світ має якнайшвидше сформувати єдину Коаліцію Свободи та Демократії. Немає "далеких" воєн. Шахеди, що вбивають українців, мають те ж саме коріння, що й ракети, які летіли на Тель-Авів. Час цивілізованому світу об’єднуватися в союз свободи і демократії проти Осі зла без жодних "але". І Премʼєр Нетаньягу теж має це зрозуміти.