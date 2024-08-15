Наталья Могилевская выпустила клип на песню 'День рождения каждый день', в котором показала своего мужа

Певица Наталья Могилевская презентовала трогательный клип на песню "День рождения каждый день", посвященную любимому мужчине Валентину, который неоднократно появлялся в кадре. 49-летняя исполнительница объединила в материале запечатленные моменты семейной и профессиональной жизни, имеющие для нее наибольшее значение.

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Щемящее видео знаменитость опубликовала на своей странице в Youtube. В социальных сетях артистка отметила, что использовала в клипе большое количество личной хроники, которую раньше никто не видел.

"Я желаю, чтобы в сердце каждого украинца День Рождения был каждый день, потому что мы того стоим", – написала телеведущая в комментариях под видео.

Несмотря на то, что Наталья Могилевская почти не освещает деталей своих отношений, она постоянно благодарит избранника за то, что он появился в ее жизни. Певица посвятила новый трек любимому Валентину, который стал главным героем видео, несмотря на желание оставаться за пределами публичности.

К тому же Народная артистка Украины начала в комментариях интересный интерактив со своими поклонниками, что поможет распространить ее новую работу в сети: "Снимайте видео, отмечайте меня в социальных сетях, и те, кто наберет больше лайков под своим видео, получат от меня личное видео-поздравления на День Рождения!"

Поклонники творчества Натальи Могилевской были приятно удивлены новой песней и клипом исполнительницы:

"Прекрасная песня! А клип вообще вызвал мурашки, ведь так тонко передано ощущение счастья: счастливая жена, муж и детки, счастье в воздухе. Плачу от радости за Вас! И безгранично благодарна за Ваше творчество, вдохновляющее жить дальше".

"Супер песня. Переполнена счастьем, позитивом, эмоциями. Будьте счастливы вечно. Желаю счастья всем людям!!!"

"Муравило всю песню. Спасибо".

Ранее OBOZ.UA писал, что Наталья Могилевская умилила сеть речью ее 12-летней приемной дочери.

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