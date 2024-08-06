'Лучший мой ребенок в мире': Наталья Могилевская растрогала сеть речью ее 12-летней приемной дочери. Видео

Популярная украинская певица и продюсер Наталья Могилевская, недавно отпраздновавшая свой 49 день рождения, поделилась с поклонниками щемящим видео с поздравлением своей старшей дочери Мишель. На записи 12-летняя девочка, пострадавшая от полномасштабной войны, поблагодарила свою маму за то, что сделала ее очень счастливой.

Видео дня

Трогательный момент знаменитость опубликовала в своем Instagram. Телеведущая призналась, ее сильно растрогали слова ребенка, ведь раньше она была очень закрытой и отстраненной.

"Я хочу очень сильно поблагодарить свою душу – маму. Я очень сильно благодарна маме, потому что я никогда-никогда не была так счастлива от того, какая у меня есть мама, очень любимая", – обратилась Мишель к Наталье Могилевской.

По словам Народной артистки Украины, ей было сложно сдержать эмоции, ведь при первом знакомстве с девочкой, она была очень напугана и почти не разговаривала. Сегодня ее старшая дочь полностью изменилась и адаптировалась к новым условиям жизни.

"Она, словно маленький волчонок, смотрела на мир. Была очень зажата, молчалива и напряжена. Сегодня – это открытый, счастливый, спокойный ребенок, имеющий безумные успехи во многих направлениях, очень талантливая и красивая девочка. Ты меня очень растрогала, моя Мишелька, благодарю тебя за прекрасные теплые слова. Лучший мой ребенок в мире..." – отметила певица в сообщении.

Поклонники знаменитости не обошли вниманием трогательное видео, оставив большое количество положительных комментариев:

"Хочется просматривать и просматривать, слезы на глазах. Пусть всем деткам повезет иметь такую маму как Вы".

"Это что-то очень глубокое, аж муравьи по коже".

"Чужих детей не бывает. Сильная женщина! Наталья, какое же счастье, что у этих девочек есть такая мама! Они будут купаться в вашей любви, которой так много у вас! Девочка очень искренняя! Люблю детей и понимаю, что чувствуете вы, когда стали мамой для них".

Ранее OBOZ.UA писал, что Могилевская без макияжа показала свою младшую приемную дочь в вышитом платье и очаровала подписчиков.

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