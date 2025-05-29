Наталья Могилевская вспомнила пророческую фразу, которую ее отец сказал Юрию Рыбчинскому перед автокатастрофой
Украинская певица Наталья Могилевская раскрыла, что за несколько месяцев до того, как ее отец Алексей Могила трагически погиб в автокатастрофе, он имел личный разговор с легендарным поэтом Юрием Рыбчинским. По словам знаменитости, папа будто чувствовал, что с ним случится горе, поэтому попросил драматурга не покидать ее одну.
Об этом артистка рассказала в комментарии для ICTV. Она добавила, что 80-летний основатель современной эстрадной песни всю жизнь называл ее дочерью.
"Мой отец за два месяца до автокатастрофы будто чувствовал что-то. Он сказал: "Юра, не покидай ее". С того момента, как папы не стало, семья Рыбчинских стала моей семьей. У него нет дочери, но он называет меня дочкой всю жизнь", – отметила исполнительница.
Таким откровением Наталья Могилевская поделилась во время грандиозного трибьют-концерта, приуроченного 80-летию Юрия Рыбчинского. На мероприятии появилось много звезд отечественного-шоу бизнеса, которые исполнили известные песни и стихи легендарного поэта.
Напомним, что Наталья Могилевская потеряла отца, когда ей было всего 19 лет. В 1994-м Алексей Могила попал в ужасное дорожно-транспортное происшествие.
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