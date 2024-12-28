Святослав Вакарчук показал редкое фото с мамой и рассекретил, что завещал ему отец перед смертью

Украинский музыкант и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук поделился с поклонниками редким снимком со своей мамой – Светланой Вакарчук. 49-летний исполнитель предстал перед камерой в объятиях самого родного человека на фоне картин.

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Трогательную фотографию артист обнародовал на своей странице в Instagram. Звезда посвятил публикацию обоим своим родителям, поскольку, несмотря на то, что его отец ушел в засветы в 2020 году, он рассекретил одну из его последних просьб.

"Последние годы жизни папа постоянно говорил мне: "Никогда не прекращай писать. Сочиняй, сколько можешь". Моя мама – прекрасная художница и тоже постоянно творит. Я счастлив, когда она вдохновлена", – написал знаменитость.

Для семейного фото Святослав Вакарчук выбрал для себя стильный образ. Исполнитель оделся в темные джинсы, который дополнил объемным темно-зеленым свитером с небольшими дырками. Мама лидера группы "Океан Эльзы" предпочла более повседневный и комфортный аутфит. Светлана Вакарчук одела светлый спортивный костюм.

Редкая фотография вызвала положительные эмоции у ценителей творчества музыканта, поэтому они написали много хороших слов в комментариях.

"Красивые, талантливые люди! С мамой на одно лицо".

"Ваша мама великолепна".

"Святослав, Ваше творчество навсегда в сердце, желаю сил и дальше творить. Талантливый сын талантливых родителей".

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