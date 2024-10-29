Наталка Денисенко рассказала о курьезном случае во время спектакля 'Наши Кайдаши', где она играет бабу Палажку

Украинская актриса театра и кино Наталка Денисенко рассказала о забавном моменте, который состоялся во время представления "Наши Кайдаши". В спектакле 34-летняя артистка играет бабу Палажку.

Видео дня

На одном из выступлений поклонница Денисенко обратилась к исполнительному продюсеру "Наших Кайдашей" с просьбой позвать актрису на сцену. Мужчина ответил девушке, что звезда уже на сцене, указав на бабушку. "Это не может быть Наталка", – сказала тогда зрительница. Об этом знаменитость рассказала в интервью журналу Viva.

Любимый момент спектакля, признается Денисенко – в конце, когда она сбрасывает с себя бабушкин халат, представая перед аудиторией в облегающем платье. "Зрители всегда поражены тем, как я мгновенно перевоплощаюсь. Некоторые даже спрашивают, использую ли я грим, но нет – это просто образ, и результат всегда одинаков: восторг и овации. Это мой самый любимый момент, когда вижу их эмоции", – говорит актриса.

И хотя, делится Денисенко, режиссер предлагал ей более привычную роль красавицы, звезда хотела выйти из зоны комфорта. Она очень обрадовалась, получив роль бабы Палажки. "И когда я это услышала, у меня мурашки по коже побежали, потому что поняла: вот оно – мое перевоплощение, моя мечта!" – вспомнила знаменитость.

Актриса добавляет, что стремится сыграть нестандартную для себя роль. Как пример, Денисенко привела перформанс Шерлиз Терон в фильме "Монстр", за который американская звезда получила "Оскар". "Она там играет проститутку и лесбиянку – это невероятно драматическая история. Я также мечтаю сыграть что-то подобное, или супергероиню, типа женщины-кошки, чтобы это был образ максимально далекий от меня", – призналась украинка.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как 57-летний Остап Ступка подтвердил роман с 22-летней избранницей. Кто такая Маргарита Ткач – читайте в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!