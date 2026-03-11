'Настоящая мать короля'. Что известно о няне Мейбл, которая видела Чарльза чаще, чем Елизавета II, и какой подарок она получила на 100-летие

В детстве король Чарльз III не получал достаточного количества внимания от своей мамы Елизаветы II, ведь она постоянно занималась выполнением обязанностей в Великобритании и за рубежом. Поэтому воспитание монарха полностью легло на плечи няни Мейбл Андерсон, которая переживала с ним как лучшие, так и худшие периоды жизни.

Женщина, которую называют "настоящей мамой Чарльза III", видела первые шаги Его Величества и учила выражать свои мысли с помощью слов. Старший сын Елизаветы II выстроил настолько близкие отношения с няней, что в свое время даже начал считать ее своей "суррогатной" матерью, пишет Daily Mail.

Во время Второй мировой войны Мейбл Андерсон потеряла своего отца, после чего вместе с мамой поселилась в шотландском городе Элгин. Там она окончила школу и курсы домоводства, и решила найти работу. Андерсон разместила объявление в газете и уже скоро была приглашена на собеседование в Лондон. Она поразила представителей королевской семьи скромностью и сообразительностью, поэтому сразу получила работу.

Ухаживая за Чарльзом III Мейбл Андерсон должна была придерживаться строгого распорядка. Маленького монарха она должна была разбудить в 7 утра, в 9 часов его отводили на второй этаж, чтобы провести около часа с Елизаветой II, а дальше няня обеспечивала мальчику различные активности.

Мейбл Андерсон была тем человеком, к которому Чарльз II с радостью бежал после возвращения из школы и с которым обедал во дворце до 16 лет. Что самое интересное, только няне он откровенно рассказывал, что сталкивался с буллингом во время учебы в школе-интернате Гордонстоун.

Во взрослом возрасте Чарльз II целовал Мейбл Андерсон перед сном и завтракал с ней в ее апартаментах на третьем этаже дворца, когда имел такую возможность. После того, как женщина ушла на пенсию, король лично выбрал ей жилье и сделал там лучший ремонт.

Тесную связь с Мейбл Андерсон Его Величество не потерял и до сих пор. Король лично приехал к любимой бывшей няне, чтобы поздравить ее со 100-летием. Чарльз II выпил с ней чаю и передал традиционную королевскую телеграмму. Особенностью момента стало и то, что монарх посетил Мейбл Андерсон через несколько дней после ареста брата Эндрю Маунтбеттена-Виндзора. Этот инцидент стал болезненным ударом и для женщины, ведь она воспитывала скандального экс-принца и очень его любила.

