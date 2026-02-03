'Наслаждается, когда кого-то унижает'. Олеся Жураковская шокировала поведением народного артиста Сомова и рассказала об угрозах от него

Актриса и руководитель Театра на левом берегу Днепра Олеся Жураковская рассказала о неприемлемом поведении народного артиста Украины Льва Сомова, с которым ей приходилось работать. По ее словам, актер системно унижал людей в профессиональной среде, а после решения не продлевать с ним контракт позволял себе прямые угрозы.

Жураковская подчеркнула в интервью Алине Доротюк, что речь идет не о единичном конфликте, а о стиле поведения, который был известен многим в театральной среде и особенно болезненно сказывался на молодых актерах и студентках.

"Человек, в принципе, наслаждается, когда он кого-то унижает. Мне кажется, что ни одна красивая женщина, которая пришла в театр, если она еще талантлива, не избежала критики и издевательств Льва Сомова", – рассказала Олеся Жураковская.

По ее словам, после отказа продолжать с ним контракт актер выходил из ее кабинета с угрозами. Как отмечает народная артистка, непродление контрактов является одним из самых сложных решений в работе руководительницы театра, но без этого невозможно сохранить общие ценности коллектива.

В частности, руководительница театра рассказала о многочисленных свидетельствах относительно поведения Сомова со студентами. Она подчеркнула, что информация поступала не по слухам, а от конкретных людей, в частности от ребенка актеров Корецких, который учился у него полгода.

"Она училась у него полгода. От того, что она рассказывала, дыбом стоят косы. И от того, что мне рассказывали его студентки, спецвыпускники. Мне кажется, он притеснял каждого, кто не мог дать отпор", – отметила Жураковская.

Контекстом этих заявлений стал громкий скандал, который разразился в феврале 2025 года. Тогда бывшие студентки Льва Сомова публично обвинили его в психологическом и физическом насилии, унижениях, манипуляциях и жестком контроле. Часть из них заявляла о запугивании со стороны преподавателя и угрозах разрушить карьеру в случае огласки.

Сам Лев Сомов почти все обвинения отрицает, называет их клеветой. В комментариях журналистке Алине Доротюк он настаивал, что действует исключительно в рамках учебных программ и что театральное образование предполагает высокое эмоциональное давление. В то же время после ряда вопросов актер пригрозил обращением к адвокатам, назвав ситуацию попыткой разрушить его репутацию и профессиональную деятельность.

Несмотря на публичные обвинения и резонанс в сети, Сомов не был уволен из университета Карпенко-Карого и продолжает работать в антрепризных проектах.

