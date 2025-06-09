'Не скачи перед ним и не заманивай!' Нина Набока осудила 'лживых' актрис и рассказала свою версию секс-скандала с режиссерами

Украинская актриса Нина Набока, известная зрителям благодаря роли в сериале "Спіймати Кайдаша", публично высказалась о резонансных секс-скандалах в театральной среде. Артистка поставила под сомнение искренность заявлений актрис, которые рассказывают о сексуальных домогательствах со стороны режиссеров и преподавателей.

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В своем интервью для YouTube-канала "Балючие темы" она прямо назвала часть этих женщин "лживыми", и обвинила в провоцировании ситуаций, которые те потом подают как насилие. В разговоре актриса призналась, что никогда не получала роли "через постель", хотя пошутила, что не отвергла бы такую возможность, если бы ее ей предложили. Набока подчеркнула, что ей таких предложений просто не поступало.

"Ни с кем не спала. Я это всегда говорю: мне не предлагали, а, может, предлагали бы, я бы согласилась. Я же не говорю, когда врут: "Ой, он там ко мне приставал..." Не ври, моя дочь", – заявила актриса.

Набока с иронией вспомнила, что если бы в молодости имела подобные предложения от режиссеров – возможно, ее фильмография была бы значительно больше.

"Я просто говорю честно, если бы мне за большую роль режиссер сказал: "Вот, ты будешь со мной – я тебе даю роль". Пожалуйста, на здоровье, даже не задумалась бы, но мне никто не предлагал, а сейчас уже поздно", – добавила артистка.

При этом Набока открыто признала, что не осуждает тех, кто соглашался на интимные отношения в обмен на роли: "Когда мужичок симпатичный, я не вижу в этом большой проблемы. Я не люблю эту ложь, как наводят тень на плетень. Когда рассказывают: "Ой, я не такая, Боже, он приставал". Да никто к тебе не приставал, я уверена".

Отдельное внимание актриса уделила критическому отношению к женщинам, которые, по ее словам, сами "крутятся" вокруг режиссеров, а потом обвиняют их в домогательствах.

"Не скачи перед ним и не заманивай! Тогда ничего не будет", – сказала Набока.

Актриса вспомнила и собственный опыт из университетских времен. Она рассказала, как в юности их физкультурник мог себе позволить свободное обращение с ученицами, однако тогда никто не считал это домогательством. По ее мнению, нынешнее поколение девушек слишком чувствительное и часто "перегибает".

"Я знаю этих лживых девушек. Не захочешь – на тебя никто не вскочит. Когда нам преподавали, очень большое значение имела физкультура, тогда очень обращали на это внимание. Наш физрук так нас переворачивал, он нас хватал, лапал. Сейчас бы уже бы девочки посадили бы его за педофилию. Наши девочки хитроумные давно посадили бы", – сказала она.

Сомнения относительно дела Билоуса

Нина Набока также прокомментировала громкий секс-скандал, связанный с бывшим директором "Молодого театра" Андреем Билоусом. Артистка заявила, что не верит в серьезность обвинений, ведь, по ее словам, Белоус "не выглядит как мачо".

Она также привела пример своего педагога – Шаварского, который был кумиром студенток, однако, по ее словам, "никаких домогательств не было". По мнению Набоки, романтические симпатии между преподавателями и студентками – это естественно.

Контекст: что известно о деле Билоуса

Напомним, в январе 2025 года появилось анонимное видео с рассказом бывшей студентки, которая обвинила Андрея Белоуса в домогательствах и пересылке интимных фото. После этого еще несколько женщин выступили с похожими заявлениями. Полиция открыла по меньшей мере четыре уголовных производства по факту сексуального насилия, а сам Билоус был временно отстранен от должности художественного руководителя театра. Несмотря на это, в марте 2024 года он вернулся к руководящей роли.

Поддержку пострадавшим выразили деятели театра, а журналистка Маша Ефросинина опубликовала скриншоты сообщений, которые якобы присылал режиссер. В материалах фигурировали и несовершеннолетние.

Скандал вокруг Льва Сомова

В центре другого громкого скандала оказался народный артист Украины Лев Сомов. Бывшие студенты обвинили его в многолетнем психологическом и физическом насилии, унижениях и употреблении алкоголя во время работы. Сомов эти обвинения отрицает, называет их "клеветой" и готовит официальный ответ.

В то же время бывшие студентки рассказывают, что он годами позволял себе унизительные комментарии, давил морально, манипулировал и даже применял силу. Сомов подтвердил лишь факт курения на глазах у студентов, за что публично извинился.

Поддержка от коллег

Скандалы вокруг Билоуса, Сомова и других преподавателей театральных вузов вызвали широкий резонанс. Свою позицию высказал и народный артист Украины Богдан Бенюк, который призвал не спешить с выводами, поскольку следствие еще продолжается. По его словам, часть обвинений могли придумать "неудачные студенты", чтобы привлечь внимание или свести счеты.

Ранее OBOZ.UA писал, кто возглавит Молодой театр после скандального увольнения Андрея Билоуса, которого обвиняют в домогательствах. Режиссер, который возглавлял театр с 2012 года, подал заявление на увольнение в начале мая.

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