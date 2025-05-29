Нашли новые призвания: как сейчас живут и чем занимаются участники группы 'Авиатор', которой исполнилось 20 лет

20 лет назад на просторах украинского шоу-бизнеса появилась группа "Авиатор", которая уже после выхода первого музыкального альбома получила огромную популярность среди зрителей. Коллектив не прекратил свое существование и до сих пор, однако претерпел определенные изменения. Так, например, Игорь Воевуцкий больше не является участником группы, а Андрей Сторож и Дмитрий Тодорюк нашли новые призвания.

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Оба фронтмены "Авиатора" продолжают заниматься творческой деятельностью. Андрей Сторож смог реализоваться как продюсер, а Дмитрий Тодорюк попробовал себя в индустрии кино. Об изменениях в жизни артисты рассказали в комментарии для проекта "ЖВЛ".

"У нас четыре артиста (под продюсированием. – Ред.). Это, конечно же, "Авиатор", отдельная единица от группы – Дима Тодорюк, очаровательная девушка Квитка Гаевская и наша тинейджер Варя Винокурова. Это такой разлет по жанрам, стилистикам и возрастным категориям", – высказался о своей деятельности Сторож.

В свою очередь Тодорюк совмещает музыку с режиссурой в Театре оперы и балета для детей и юношества. Почти год он работает художественным руководителем Академического ансамбля песни и танца Национальной гвардии Украины. А не так давно исполнитель занялся еще и производством фильмов.

"Мы выиграли прошлогодний грант Госкино. Я как дебютант снимаю документальный фильм о детях войны. Съемки происходят в Харькове, Золочеве, Полтаве. Думаю, что до конца лета мы его уже смонтируем. Ориентируемся на Netflix как на одну из платформ, потому что украинское кино должны видеть", – поделился знаменитость.

Стоит отметить, что оба вокалиста не забрасывают развитие "Авиатора". В честь 20-летия группы они перевели на украинский язык свой известный хит "Березами".

Напомним, группа "Авиатор" была создана в 2005 году в Киеве. Игорь Воевуцкий и Дмитрий Тодорюк познакомились во время третьего сезона телепроекта "Шанс" в 2004-м. Они обратились к известному продюсеру Юрию Никитину с предложением создать бойзбенд. Он одобрительно отнесся к такой идее, а впоследствии к коллективу присоединился Дмитрий Тодорюк. 29 мая артисты выпустили дебютный альбом "В эфире". За первый же день было продано более 50 тысяч экземпляров.

В 2012-м "Авиатор" прекратили сотрудничество с центром Никитина Mamamusic, однако сохранили права на название. Артисты до сих пор благодарны продюсеру за совместную работу, пример и хорошее отношение.

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