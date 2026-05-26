'Нас и детей Ющенко эвакуировала охрана'. Дочь миллионера Корогодского рассказала о нацистском скандале в элитной школе и драке с учительницей

Дочь украинского миллионера Гарика Корогодского Елизавета спустя почти 20 лет вспомнила громкий скандал в столичной Pechersk School International – одной из самых престижных школ Украины, где в свое время училась она и дети президента Виктора Ющенко, дипломатов и крупных бизнесменов. По словам женщины, конфликт произошел вокруг задания о "пропаганде Гитлера", а учеников даже эвакуировала охрана.

Об этой истории Корогодская рассказала в интервью Василию Тимошенко. Тем более, тема нацизма для ее семьи особенно болезненна, ведь они еврейского происхождения, а евреи стали одними из главных жертв преступлений Третьего Рейха.

По словам Елизаветы Корогодской, в 2007 году ученикам дали необычное домашнее задание – написать большое эссе и создать агитационный плакат в поддержку Адольфа Гитлера. Как объясняли учителя, таким образом школьники должны были понять, как работает пропаганда.

"Он спросил меня: "Что ты делаешь?" Я говорю: "Домашку". А я сижу и рисую свастику. Он сказал: "Этого не может быть". Я выдаю ему бумагу А4, на которой напечатано все, что мы должны сделать. Он запретил мне это делать", – вспомнила Корогодская.

Бизнесмен категорически запретил дочери выполнять такую работу. На следующий день, по словам Елизаветы, она увидела, что стены класса были полностью завешаны плакатами со свастиками и изображениями Гитлера, которые сделали другие ученики.

Корогодская объяснила, что ее отца возмутило не только само задание, но и то, что детям не объясняли опасность пропаганды.

"Когда я утром пришла в класс, то все дети сделали домашку и этим обклеили стену. И стена моего класса была полностью в Гитлере, свастике и подобном. Но нам не объясняли, что это плохо. А в школе есть уборщицы, другие дети, которые не изучают это сейчас, и они просто заходят в класс и видят много свастики. Это многим неприятно. Это может оскорбить. Это фу", – сказала она.

После того, как Гарик Корогодский потребовал убрать плакаты, администрация школы сначала отказалась. Впоследствии информация об инциденте попала в публичное пространство и вызвала большой резонанс.

"А дальше, конечно, все новости облетели, митинги были: с одной стороны – те, кто за, с другой стороны – те, кто против. Но это не отец оклеветал, оно как-то само. На тот момент в школе учились дети Ющенко, нас вывозила охрана", – заявила Елизавета.

Она также рассказала, что после скандала школа начала относиться к ней и ее брату негативно, обвиняя их в том, что они якобы "стыдят" учебное заведение. В то же время часть учеников поддержала семью Корогодских. В частности, на их сторону стал ученик немецкого происхождения, который публично выступил против такого метода преподавания.

В результате плакаты все же убрали, а школа принесла извинения. По словам Корогодской, учителю истории, который дал это задание, запретили контактировать с ней. Однако после этого у нее возник конфликт с его женой.

"Потом у меня были проблемы с его женой. Мы немного подрались с ней. Я написала какую-то работу и мне нужно было ее распечатать, а она была учителем информатики. Я зашла в компьютерный класс, она мне сказала: "Выйди!" Я стояла на лестнице и она как-то немного коснулась меня. А дальше пошло. Я ее тряхнула, она меня, но не был "мордобой". Мы потолкались и все. Но мне сказали, что я должна публично извиниться. А я сказала, что она должна у меня попросить прощения за то, что я ребенок, а она – взрослый человек, и за то, что она показала свою силу. Я испугалась. Это была защитная реакция. Она извинилась", – вспомнила она.

Отметим, в 2007 году информация о скандале просочилась в сеть. Тогда писали, что ученикам 10-х классов поручили создать "предвыборную кампанию Гитлера", а коридоры школы были завешаны плакатами с призывами голосовать за фюрера и листовками со свастикой. Из-за скандала Министерство образования даже создало специальную комиссию для проверки методов преподавания в школе.

