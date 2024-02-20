Наркотики с 13 лет, громкий скандал на MTV и ужасающее самоубийство. Какие трагедии скрывались за славой лидера Nirvana Курта Кобейна

Его обожали миллионы, а он считал жизнь невыносимой. Его имя до сих пор известно во всем мире, а хиты остаются культовыми, однако это не спасло его от самоубийства (по официальной версии). Курт Кобейн – солист, гитарист и автор песен легендарной рок-группы Nirvana. 20 февраля этого года ему могло бы исполниться 57 лет, однако жизнь кумира миллионов оборвалась еще в 1994-м, когда музыканту было всего 27.

Курт Кобейн остался иконой эры после собственной погибели. Его жизнь была окутана тайнами, скандалами и трагедиями. О них и расскажем в материале OBOZ.UA по случаю дня рождения легенды рок-музыки.

Психические расстройства и наркотики с 13 лет: с чего все началось

Ни для кого не секрет, что Курт страдал от сильной наркотической зависимости. Он неоднократно проходил детоксикацию, лежал в рехабах, однако так и не смог избавиться от пристрастия к запрещенным веществам, с которыми впервые познакомился еще в детстве.

Кобейн родился в достаточно творческой семье. Его близкие родственники были связаны с музыкой, так что уже в два года маленький паренек с белоснежными волосами завораживал своих первых слушателей треками The Beatles, а в четыре – написал первую собственную песню. Впрочем, после развода родителей беззаботное детство Курта кончилось. Ему было 9, и он никак не мог принять тот факт, что у него больше "нет нормальной семьи".

Он больше не сочинял веселых песен, а писал жуткие и мрачные тексты. Мальчика решили отвезти к врачу. Сначала у Курта диагностировали "синдром дефицита внимания и гиперактивности", позже – биполярное аффективное расстройство и маниакально-депрессивный психоз. Ангел с белоснежными локонами стал воплощением сплошного зла.

Двоюродная сестра Курта, Беверли, обсуждая с журналистами биографию музыканта и его трагический конец, особое внимание обратила на тот факт, что в семействе Кобейна были широко распространены алкоголизм и психические заболевания. Два его дяди по родительской линии, к примеру, покончили с собой, причем один из них выбрал тот же способ самоубийства, что и его племянник — выстрел в голову.

Из-за сложных отношений с родными Курт постоянно бродяжил и даже некоторое время жил под мостом реки Уишка. Все эти обстоятельства привели к тому, что в 13 лет юный музыкант впервые попробовал наркотики. Это была марихуана. С тех пор наркотики стали неизменным компаньоном Кобейна по жизни.

Далее последовали эксперименты с ЛСД и другими галлюциногенами, а примерно в 19 лет певец впервые попробовал героин. Через несколько лет у него развилась сильная зависимость от этого наркотика. Он употреблял ежедневно и настолько много, что это было невозможно игнорировать – рокер мог отключиться посреди важной съемки Nirvana и просто не контролировал себя.

Шанс на спасение в виде ребенка и роковое интервью

Курт Кобейн и Кортни Лав любили друг друга. Как-то музыкант рассказывал: "Я хотел побыть холостяком еще год, но осознавал, что на самом деле был до безумия захвачен Кортни, и держаться от нее в стороне в течение стольких месяцев было трудно". Влюбленные обручились в конце февраля 1992-го, а уже через полгода у них родилась дочь – Фрэнсис Бин Кобейн.

Когда Курт узнал, что станет отцом, то наконец попытался завязать с наркотиками. И он, и Кортни прошли курс реабилитации. Музыкант, кажется, чуть ли не впервые в жизни чувствовал себя действительно любимым и нужным. Но это счастье длилось недолго. Незадолго до рождения дочери Кортни Лав дала печально известное интервью, в котором раскрыла, что употребляла героин на первых месяцах беременности, когда еще не знала о своем особом положении. Слова девушки сильно исказили и подали так, будто она употребляла наркотики, зная о ребенке внутри себя. Все это привело к тому, что органы опеки открыли против Курта и Кортни дело о лишении родительских прав.

Тогда музыкант отстоял дочь. Но ребенок не смог залечить все психические травмы и расстройства своего звездного отца. Кобейн начинает страдать от депрессии и в конце концов осознает – без наркотиков он уже не может.

Скандал с MTV

9 сентября 1992 года Nirvana выступила на ежегодной церемонии вручения премии музыкального телеканала MTV, и это выступление запомнилось как одно из самых скандальных в истории музыки. Курт Кобейн тогда лежал в реабилитационном центре. Ему предложили подписать документ, который позволил бы на сутки покинуть больницу, чтобы принять участие в церемонии – Nirvana номинировалась сразу на четыре награды.

Фронтмен рок-группы, который тогда имел ангельский вид, сразу выступил с заявлением, что собирается спеть на церемонии песню Rape Me, название которой переводится как "изнасилуй меня". Организаторы категорически не согласились, нарастал конфликт. Кобейн заявил, что если ему не дадут спеть этот трек, то он не будет выступать вообще.

В конце концов Nirvana все же вышла на сцену. Вопреки тотальному запрету, в зале заиграла мелодия песни Rape Me и первые слова с трека. Однако, как выяснилось, Кобейн только хотел подразнить надоедливых организаторов. Уже через несколько секунд рокеры начали исполнять запланированную песню Lithium.

Ужасный стресс для организаторов и такое же ужасное удовольствие для фронтмена рок-группы.

Впрочем, вакханалия на сцене, полная эксцентрических выходок артистов, только начиналась. Сначала басист Крист Новоселич подбросил свою гитару в воздух, однако не смог ее поймать, и инструмент попал ему в лоб. Музыкант, покачиваясь, ушел со сцены, а уже за кулисами узнал, что получил сотрясение мозга. Курт Кобейн тем временем бросал микрофон и тоже пытался куда-то пристроить свою гитару, поэтому начал ею хаотически размахивать в попытках что-то разбить.

В тот вечер Nirvana удостоились премии за лучший альтернативный видеоклип на песню Smells Like Teen Spirit.

Трагическая смерть: самоубийство или убийство

Вокруг смерти Курта Кобейна до сих пор ходит немало слухов. Как известно, 5 апреля 1994 года, незадолго после того как он сбежал из реабилитационного центра, музыкант ввел себе дозу героина, несовместимую с жизнью, и выстрелил в голову из ружья. Он оставил предсмертную записку, хотя впоследствии отдельные журналисты и детективы придут к выводу, что это была отнюдь не предсмертная записка, а суицид звезды – никакой не суицид. Версия с умышленным убийством певца до сих пор рассматривается.

Один из аргументов, которым частный детектив Том Грант доказывал версию об убийстве, были отпечатки пальцев на ружье, а если точнее – их отсутствие. Никаких отпечатков: ни вероятного убийцы, ни Курта, который якобы сам в себя стрелял. Кроме того, доза героина в крови знаменитости, как показала экспертиза, втрое превышала смертельную. После одной смертельной дозы человек впадает в кому в течение нескольких секунд. Если же Кобейн ввел три таких дозы, то вряд ли бы успел убрать вокруг себя шприцы, взять ружье и произвести выстрел.

Также на руках певца после проведения экспертизы не было обнаружено никаких следов, подтверждающих то, что он заряжал ружье или стрелял из него: микрочастицы технической смазки, пороха и т.д. Этот факт не был добавлен в официальные документы расследования.

Предсмертная записка и отдельное обращение в Кортни Лав

О предсмертной записке Курта Кобейна хочется поговорить отдельно. Как известно, в ней говорилось: "Картни, не останавливайся – ради Фрэнсис, ради ее жизни, которая будет гораздо счастливее без меня, я люблю вас". Адепты версии об убийстве считают, что послание музыканта не содержало никаких конкретных намеков на намерение покончить с собой. Кроме того, есть предположение, что эту записку написал "убийца" рокера, чтобы усилить версию суицида.

Однако уже в 2014 году стало известно, что в кошельке лидера группы Nirvana после его смерти нашли другое обращение к его жене Кортни Лав. В нем было написано следующее: "Берешь ли ты, Курт Кобейн, Кортни Мишель Лав за свою законную жену, даже если она – прыщавая стерва и выкачивает все твои деньги на наркотики и разврат…" До сих пор неизвестно, читала ли это письмо Кортни. Кстати, именно она является неофициальной подозреваемой в убийстве музыканта.

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