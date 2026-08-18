Настя Каменских сделала "подарок" поклонникам предательницы Ани Лорак и оказалась в очередном скандале

Певица Настя Каменских устроила скандал из-за песни из репертуара предательницы Ани Лорак. Во время отдыха артистка решила спеть прямо посреди океана "Полудневу спеку" – украиноязычный хит Каролины Куек (настоящее имя предательницы) еще с 2001 года.

Видео дня

Видео Каменских опубликовала в Instagram. На кадрах артистка плавает в воде, а снимают ее, по-видимому, с яхты. Каменских проплывает мимо камеры и поет знакомую композицию.

При этом сама певица пошутила, что ролик якобы создал искусственный интеллект.

"Искусственный интеллект – страшная вещь... Кто-то сгенерировал видео, как я плаваю в океане в день, когда должна была работать..." – написала она.

Впрочем, внимание пользователей привлекло музыкальное сопровождение видео. Каменских исполнила песню Ани Лорак "Полуднева спека", которая якобы прекрасно соответствует атмосфере ролика – в тексте трека речь идет именно о жарком летнем отдыхе.

"Сон при температуре 40: Настя поет на украинском языке песню Ани Лорак", – написала одна из подписчиц.

Другие комментаторы также обратили внимание на выбор композиции: "Вау, гениально, Настя поет песню Ани Лорак", "Шикарно. Лорак – легенда. Все должны ее петь".

Что происходит с Ани Лорак в России

Ани Лорак после начала полномасштабной войны не осудила российскую агрессию и продолжила карьеру в стране-агрессоре. В 2025 году российские медиа сообщили о получении ею паспорта РФ.

В то же время карьера Лорак в России в последнее время переживает нелегкие времена. В начале лета 2026 года в Хабаровске, Южно-Сахалинске и Владивостоке отменили ее концерты. Во Владивостоке от артистки, в частности, требовали публично высказать свою позицию по поводу войны, однако Лорак этого так и не сделала.

Проблемы с выступлениями возникали у певицы и весной 2026 года. На фоне отмен она даже случайно перешла на украинский язык во время общения с журналистами.

Несмотря на это, Лорак продолжает демонстрировать в соцсетях свою жизнь в России. В Украине же ее давно воспринимают как предательницу, которая променяла родную страну на карьеру в государстве-агрессоре.

Ранее OBOZ.UA выяснил, что на имя певицы до сих пор зарегистрировано девять объектов недвижимости в Киеве. Среди них – квартиры в столичных жилых комплексах, а общая рыночная стоимость имущества оценивается в миллионы долларов.

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