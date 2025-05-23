Начались осложнения: путиниста Киркорова госпитализировали после пожара

Российского певца и известного сторонника путинского режима Филиппа Киркорова госпитализировали в московскую частную клинику. Артист уже две недели находится в отделении экстренной хирургии из-за осложнений после ожогов, полученных во время сольного концерта в Санкт-Петербурге 25 апреля.

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По словам звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова, который наблюдает состояние артиста, процесс заживления идет медленно, что связано с наличием сахарного диабета, пишут росмедиа. Именно он стал фактором, осложнившим восстановление, и, в частности, повлиял на состояние одной из рук.

Представители Филиппа Киркорова подтвердили журналистам, что путинист действительно под медицинским наблюдением, однако ни стали уточнять, находится ли он в стационаре, ни комментировать тяжесть его состояния. В то же время в шоу-бизнесовой среде не исключают, что артист может надолго выпасть со сцены.

Напомним, инцидент с пожаром произошел 25 апреля во время концерта Киркорова в БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге. Это было первое большое выступление артиста после "перерыва" в медиапространстве, вызванного скандальной "голой вечеринкой", которая вызвала шквал критики даже со стороны прокремлевской аудитории. Считалось, что Киркоров фактически оказался под неофициальным запретом в России, но теперь пытался вернуться в шоу-бизнес с громким перформансом.

По замыслу режиссеров шоу, певец должен был стать на большую декорацию в виде микрофона, после чего его подняли в воздух. Позади – серия пиротехнических вспышек, которые должны были усилить впечатление от номера. Однако огонь случайно попал на костюм Киркорова, и тот вспыхнул. Очевидцы сообщают, что артист начал кричать и лихорадочно трясти левой рукой, пытаясь потушить пламя. После завершения фейерверков он коротко прокомментировал ситуацию со сцены: "Обжегся".

Несмотря на инцидент, концерт не был остановлен, и Киркоров, демонстрируя "профессиональную" выдержку, довел шоу до конца. Его концертный директор заверила тогда, что все обошлось "незначительными ожогами" и медицинское вмешательство почти не понадобилось. Однако реальная картина оказалась куда более тревожной.

Ранее OBOZ.UA писал, что Владимир Зеленский утвердил решение о лишении государственных наград предателей и путинистов. В первый список вошло 34 человека, среди которых можно увидеть скандальных звезд-запроданцев, а также ярых пропагандистов, которые ранее имели звание "Народный артист Украины".

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