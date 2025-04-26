Филипп Киркоров попал в конфуз на первом концерте после скандальной 'голой вечеринки': у путиниста загорелся костюм

Прокремлевский эстрадный певец Филипп Киркоров впервые после "отмены" в России из-за скандальной "голой вечеринки" дал сольный концерт в Санкт-Петербурге. Однако триумфально вернуться на сцену путинисту не удалось, ведь прямо посреди выступления у него загорелся костюм.

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Как отмечают росмедиа, артист встал на декорацию в виде большого микрофона, после чего его подняли над сценой. За спиной пропагандиста зажгли фейерверки, которые должны были стать эффектной частью перформанса, но подожгли куртку певца.

Во время инцидента Киркоров начал кричать и трясти левой рукой, вероятно, пытаясь погасить пламя. Когда фейерверки перестали палаты, путинист коротко сказал: "Обжегся". Позже концертный директор артиста сообщила, что удалось обойтись без слишком серьезных травм, поэтому исполнитель продолжил шоу.

Неудивительно, что Филипп Киркоров даже не задумался об отмене выступления, ведь с 2023 года вынужден был поставить концертную деятельность на паузу. После того как пропагандист появился на скандальной "голой вечеринке" блоггера Анастасии Ивлеевой, в России начали отказываться от него. Так, например, пропагандистский "Первый канал" вырезал певца из праздничного концерта "Рождественский вечер с Григорием Лепсом". Убрали Киркорова и из эфира фестиваля "Песня года".

Кроме того, до возмутительной вечеринки артист снялся в российской ленте "Иван Васильевич меняет все", однако авторы проекта не захотели портить свою репутацию из-за путиниста. Кадры с Киркоровым поспешно удалили, а на его место стали искать нового актера.

Позже, чтобы "отмолить грехи", прокремлевский певец решил приехать во временно оккупированную Горловку Донецкой области. Он встретился с ранеными оккупантами и спел для них несколько песен. Однако россияне не оценили подобную деятельность артиста. Оккупанты, перед которыми выступил Киркоров, обозвали его шоу "петушиным" и попросили больше не ездить с концертами к ним.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что путинист Киркоров опозорился "лимитированными" Rolex с символом России.

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