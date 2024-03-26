На телевидении КНДР зацензурили джинсы ведущего BBC: что с ними не так. Фото и видео

На телевидении КНДР показали британскую программу "Садовые тайны" с Аланом Титчмаршем от BBC. Все бы ничего, но джинсы ведущего претерпели цензуру со стороны северокорейской власти, поэтому их пришлось заблюрить. Дело в том, что этот элемент гардероба считается "символом империализма США" в стране с одним из самых авторитарных режимов в мире, и любая его демонстрация там запрещена.

Соответствующий эпизод вышел в эфир на телевидении КНДР в понедельник, а его видеофрагмент с заблюренными штанами распространили в сети. Об этом сообщает NK News.

Как сообщает источник, надев джинсы, чтобы возиться в британских садах в своем сериале "Садовые тайны" на BBC, 74-летний Титчмарш нарушил северокорейский запрет на эту одежду, которую режим запретил еще в начале 1990-х годов как "символ американского империализма".

В эпизоде Титчмарш стоит по колено в земле, рукава его клетчатой рубашки закатанные, горшки с растениями и секатор готовы к использованию. Джинсы же ведущего размыты. Самое смешное, что манипуляции с монтажом вряд ли помогли скрыть от зрителей, что на ведущем были именно "запрещенные" штаны из денима.

Сообщается, что цензура гардероба Титчмарша является частью кампании по защите северных корейцев от "губительного" влияния западной культуры, которая началась во времена бывшего лидера Ким Чен Ира.

Хотя его сын, одиозный диктатор Ким Чен Ын, разрешил своему окружению пользоваться микроавтобусами Ford Transit, а сам он является фанатом баскетбола NBA (профессиональная баскетбольная лига Северной Америки), он предостерегает от того, чтобы "буржуазная культура" и "антисоциалистическое поведение" не подорвали социалистический проект Северной Кореи

В 2022 году радио Свободная Азия, финансируемое правительством США, сообщило, что режим расправился с "капиталистической" модой и прическами, нацелившись на узкие джинсы и футболки с иностранными словами, а также на крашеные или длинные волосы.

Непонятно, как режим получил права на "Садовые тайны" и получил ли вообще. Северная Корея регулярно транслирует "политически нейтральные" материалы из-за границы, включая спортивные и научно-технические программы. По всей вероятности, проект о садоводстве был пиратским, чтобы обойти международные санкции, введенные в ответ на разработку Северной Кореей ядерного оружия.

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