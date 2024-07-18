На руке принцессы Шарлотты заметили браслет со скрытым смыслом. Фото

Принцесса Шарлотта порадовала подданных своим присутствием на финале турнира по теннису Уимблдон в Лондоне, присоединившись к своей маме Кейт Миддлтон. Кроме того, внимательные поклонники заметили в образе юной королевской особы скрытое послание.

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В сопровождении Пиппы Мэттьюз, урожденной Миддлтон, дуэт матери и дочери наслаждался веселым спортивным днем ​​в первых рядах эксклюзивной королевской ложи. Для этого события 9-летняя Шарлотта и 42-летняя принцесса Уэльская не стали изменять изысканному стилю, пишет HELLO.

В то время как мать троих детей поразила своим роскошным платьем миди фиолетового оттенка от Safiyaa, дочь Уильяма и Кейт Шарлотта очаровала платьем в горошек от Guess.

Королевские наблюдатели с орлиными глазами также заметили, что юная наследница престола добавила к образу изысканные аксессуары, в том числе никогда ранее невиданный золотой браслет с бирюзовым амулетом назар. Бусина в форме маленького глаза, название которой переводится как "зрение" и "наблюдение", является талисманом, который, по мнению многих, защищает от сглаза.

На изящном браслете Шарлотты также было написано ее имя на арабском языке – приятный личный штрих, почти оставшийся незамеченным. Хотя происхождение ювелирного изделия принцессы остается неизвестным, вполне возможно, что браслет прибыл из Иордании – одного из предыдущих мест отдыха семьи.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как фото, где дочь и сестра Кейт Миддлтон в похожих платьях хихикают на Уимблдоне, восхищали сеть.

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