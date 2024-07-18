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На руке принцессы Шарлотты заметили браслет со скрытым смыслом. Фото

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
2 минуты
567
На руке принцессы Шарлотты заметили браслет со скрытым смыслом. Фото

Принцесса Шарлотта порадовала подданных своим присутствием на финале турнира по теннису Уимблдон в Лондоне, присоединившись к своей маме Кейт Миддлтон. Кроме того, внимательные поклонники заметили в образе юной королевской особы скрытое послание.

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В сопровождении Пиппы Мэттьюз, урожденной Миддлтон, дуэт матери и дочери наслаждался веселым спортивным днем ​​в первых рядах эксклюзивной королевской ложи. Для этого события 9-летняя Шарлотта и 42-летняя принцесса Уэльская не стали изменять изысканному стилю, пишет HELLO.

На руке принцессы Шарлотты заметили браслет со скрытым смыслом. Фото

В то время как мать троих детей поразила своим роскошным платьем миди фиолетового оттенка от Safiyaa, дочь Уильяма и Кейт Шарлотта очаровала платьем в горошек от Guess.

На руке принцессы Шарлотты заметили браслет со скрытым смыслом. Фото

Королевские наблюдатели с орлиными глазами также заметили, что юная наследница престола добавила к образу изысканные аксессуары, в том числе никогда ранее невиданный золотой браслет с бирюзовым амулетом назар. Бусина в форме маленького глаза, название которой переводится как "зрение" и "наблюдение", является талисманом, который, по мнению многих, защищает от сглаза.

На руке принцессы Шарлотты заметили браслет со скрытым смыслом. Фото
На руке принцессы Шарлотты заметили браслет со скрытым смыслом. Фото

На изящном браслете Шарлотты также было написано ее имя на арабском языке – приятный личный штрих, почти оставшийся незамеченным. Хотя происхождение ювелирного изделия принцессы остается неизвестным, вполне возможно, что браслет прибыл из Иордании – одного из предыдущих мест отдыха семьи.

На руке принцессы Шарлотты заметили браслет со скрытым смыслом. Фото

Ранее OBOZ.UA писал о том, как фото, где дочь и сестра Кейт Миддлтон в похожих платьях хихикают на Уимблдоне, восхищали сеть.

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