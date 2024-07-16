Фото, как дочь и сестра Кейт Миддлтон в похожих платьях хихикают на Уимблдоне, очаровали сеть

Кейт Миддлтон второй раз за год появилась на публичном мероприятии, после того как ей диагностировали онкологическое заболевание. Монархиня посетила ежегодный теннисный турнир Уимблдон-2024 со своими ближайшими людьми: сестрой Пиппой Миддлтон, которая младше ее на 21 месяц, и дочерью принцессой Шарлоттой.

Видео дня

Поклонники королевской семьи впервые имели возможность наблюдать за взаимодействием ближайших доверенных лиц принцессы Уэльской, пишет Hello. По их поведению и приподнятому настроению понятно, что 40-летняя Пиппа Миддлтон имеет теплые отношения со своей девятилетней племянницей. Лучшие моменты веселого времяпровождения девичьего дуэта в королевской ложе попали на камеру.

Обсуждение событий

Младшая сестра Кейт Миддлтон активно обсуждала события теннисного матча с принцессой Шарлоттой. На фото попал интересный момент, на котором молодое королевское лицо эмоционально делится своими мыслями с тетей, которая искренне улыбается услышанному.

Смех

Девичий дуэт неоднократно попадал в объектив камеры во время откровенного смеха. Они были переполнены положительными эмоциями и не скрывали этого.

Похожий стиль

Пиппа Миддлтон и принцесса Шарлотта были одеты в элегантные летние платья, дополненные солнцезащитными очками. Ближайшие доверенные лица Кейт Миддлтон синхронно надели темные аксессуары, чтобы комфортно наблюдать за событиями на теннисном корте.

Прически – близнецы

Принцесса Шарлотта имела схожую прическу со своей тетей. Они предпочли распущенные волосы с собранными передними прядями.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Кейт Миддлтон появилась на публике в элегантном образе с дочерью Шарлоттой.

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