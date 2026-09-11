На руке Елены Зеленской появилось новое лаконичное украшение. Фото вблизи

Первая леди Украины Елена Зеленская в очередной раз продемонстрировала свое безупречное чувство стиля во время официальной поездки в Канаду. Свой визит она начала с посещения Школы доктора Гордона Таунсенда, расположенной на базе Детской больницы Альберты, нарядившись в изысканный образ, который дополнила новым украшением.

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Общественная деятельница надела на руку лаконичный темно-синий браслет из ювелирного шнурка, который гармонично переплетался с серебристой цепочкой с подвеской. Аксессуар придал наряду Елены Зеленской интересный акцент, но при этом не отвлекал на себя все внимание. Фото украшения появилось в официальном Telegram-канале первой леди.

Основой образа супруги украинского президента Владимира Зеленского стал элегантный бежевый костюм, который она скомбинировала с нежно-голубой рубашкой. На лацкане пиджака общественная деятельница закрепила символическую брошь в форме герба Украины. Золотистое украшение удачно сочеталось с массивными серьгами в тон.

Стоит отметить, что Елена Зеленская довольно часто делает свои наряды более интересными именно благодаря аксессуарам. Так, например, первая леди посетила торжественный концерт по случаю вручения награды "Национальная легенда Украины" в total-black образе с эксклюзивным аксессуаром – чокером "Світло Вертепу" от украинской мастерицы и основательницы бренда современных этнических украшений Оксаны Борийчук.

Основой этнического ожерелья Зеленской, стоимость которого составляет 6 650 гривен, послужили небольшие бусинки ручной работы из белой глины, покрытые глазурью, которая потрескалась при обжиге и создала уникальный узор.

Как ранее писал OBOZ.UA, изысканный стиль первая леди продемонстрировала и на церемонии прощания с королем Норвегии Харальдом V. На траурном мероприятии Елена Зеленская появилась в черном монохромном образе, в котором сочетала сразу несколько самых трендовых модных приемов.

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