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На руке Елены Зеленской появилось новое лаконичное украшение. Фото вблизи

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
8,5 т.
Елена Зеленская появилась на публике с новым украшением
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Первая леди Украины Елена Зеленская в очередной раз продемонстрировала свое безупречное чувство стиля во время официальной поездки в Канаду. Свой визит она начала с посещения Школы доктора Гордона Таунсенда, расположенной на базе Детской больницы Альберты, нарядившись в изысканный образ, который дополнила новым украшением.

Общественная деятельница надела на руку лаконичный темно-синий браслет из ювелирного шнурка, который гармонично переплетался с серебристой цепочкой с подвеской. Аксессуар придал наряду Елены Зеленской интересный акцент, но при этом не отвлекал на себя все внимание. Фото украшения появилось в официальном Telegram-канале первой леди.

Первая леди дополнила образ лаконичным браслетом

Основой образа супруги украинского президента Владимира Зеленского стал элегантный бежевый костюм, который она скомбинировала с нежно-голубой рубашкой. На лацкане пиджака общественная деятельница закрепила символическую брошь в форме герба Украины. Золотистое украшение удачно сочеталось с массивными серьгами в тон.

Общественная деятельница посетила Школу доктора Гордона Таунсенда
Зеленская продемонстрировала элегантный образ

Стоит отметить, что Елена Зеленская довольно часто делает свои наряды более интересными именно благодаря аксессуарам. Так, например, первая леди посетила торжественный концерт по случаю вручения награды "Национальная легенда Украины" в total-black образе с эксклюзивным аксессуаром – чокером "Світло Вертепу" от украинской мастерицы и основательницы бренда современных этнических украшений Оксаны Борийчук.

Елена Зеленская надела эксклюзивное колье

Основой этнического ожерелья Зеленской, стоимость которого составляет 6 650 гривен, послужили небольшие бусинки ручной работы из белой глины, покрытые глазурью, которая потрескалась при обжиге и создала уникальный узор.

Как ранее писал OBOZ.UA, изысканный стиль первая леди продемонстрировала и на церемонии прощания с королем Норвегии Харальдом V. На траурном мероприятии Елена Зеленская появилась в черном монохромном образе, в котором сочетала сразу несколько самых трендовых модных приемов.

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