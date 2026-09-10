Елена Зеленская продемонстрировала безупречный стиль на похоронах короля Норвегии. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская показала изысканный образ на церемонии прощания с королем Норвегии Харальдом V. Для похорон монарха она выбрала монохромный черный наряд, который полностью соответствовал траурному мероприятию, и сочетала в нем сразу несколько самых модных приемов.

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Общественная деятельница отдала предпочтение элегантному классическому стилю – одела брюки свободного кроя и твидовый пиджак, который подчеркнул ее фигуру. Стоит отметить, что модные эксперты уже не один сезон подчеркивают: жакет именно из этой ткани выглядит "дорого" и излучает эстетику тихой роскоши. Фото изящного образа первой леди смотрите в материале OBOZ.UA.

Кстати, твидовый жакет Елены Зеленской имеет еще одну самую трендовую особенность осени 2026 года – отсутствие воротника. Именно этот фасон верхней одежды заполонил подиумы модных брендов, среди которых Chanel, Ralph Lauren, Kallmeyer и другие.

Безупречное чувство стиля первая леди Украины продемонстрировала и при выборе аксессуаров. Она пришла на похороны короля Норвегии с небольшим черным клатчем без логотипа.

Жена президента Владимира Зеленского уложила волосы в своем традиционном стиле, слегка подкрутив пряди и сделав боковой пробор для придания объема. Ее макияж был выполнен в пастельных коричневых оттенках.

Как ранее писал OBOZ.UA, на церемонии прощания с Харальдом V не обошлось без модной драмы. Женщин норвежской монаршей семьи раскритиковали за решение дополнить наряды траурными вуалями, ведь такую традицию давно считают устаревшей и спорной.

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