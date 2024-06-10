На репетиции парада Trooping the Colour заметили 'Кейт Миддлтон', но есть нюанс. Фото

Принцессу Уэльскую "заметили" на репетиции Trooping the Colour, прошедшей 8 июня в Лондоне. На снимке с события можно увидеть, как поклонница королевской семьи принесла на мероприятие картонную версию Кейт Миддлтон, ведь сама герцогиня не сможет посетить парад в честь дня короля Чарльза.

Женщина, решившая прийти на репетицию в компании королевской особы, выбрала для фигуры Кэтрин ее фото с церемонии вручения Earthshot Prize 2022 года. Интересно, что основатель премии – муж принцессы Уэльской Уильям.

Настоящая Кейт Миддлтон 8 июня обратилась к ирландским гвардиям, извинившись за свое отсутствие на параде из-за состояния здоровья. Солдаты поделились письмом в соцсети Х (Twitter). "Я ценю всех, кто в этом году тренировался месяцами", – говорится в обращении.

"Быть вашим полковником – большая честь, и мне очень жаль, что я не могу принять участие. Пожалуйста, передайте мои извинения всему полку, пришлите мои лучшие пожелания и удачи всем причастным", – продолжила Кэтрин.

Гвардейцы отметили, что были очень тронуты словами полковника Ее Королевского Высочества. Кейт является почетным полковником Ирландской гвардии, возглавляющей празднование. Обычно принцесса должна отдавать честь во время полковнического смотра ирландской гвардии, который состоялся 8 июня, за неделю до большого парада в Лондоне, но 30 мая дворец объявил, что она не будет участвовать в этом мероприятии.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как принц Уильям сообщил обнадеживающие новости о состоянии Кейт Миддлтон, которая проходит химиотерапию из-за диагноза рак. Подробности – в нашем материале.

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