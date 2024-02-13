На острове посреди озера. Жена Чарльза Спенсера показала место захоронения принцессы Дианы

Карен Спенсер, жена Чарльза Спенсера – младшего брата принцессы Дианы, показала, как выглядит Овальное озеро, где похоронено королевскую особу. Женщина регулярно публикует фото поместья Элтроп, принадлежащего семье более 500 лет.

Граф Спенсер решил, что именно вблизи дома, где они вместе выросли, будет покоится его сестра. Карен показала на своей Instagram-странице фото озера, посреди которого похоронена леди Ди, сообщает Hello Magazine.

Изначально планировалось похоронить Диану в семейном склепе в местной церкви.

Но из-за аспекта безопасности и конфиденциальности Чарльз решил, что лучшим местом станет остров в центре Овального озера, скрытого от всех, после нападений прессы на семью принцессы по поводу трагедии.

Это позволило сделать могилу частной и доступной только близким членам семьи. Хотя представители общественности могут посещать территорию имения, когда она открыта в летние месяцы, у них нет доступа к острову. Добраться туда можно только с помощью лодки.

В книге принца Гарри он описал его с Меган Маркл визит в Элтроп, чтобы воздать честь покойной матери. Однако все пошло не так, как планировалось, поскольку маленькое судно, очевидно, застряло в иле. К счастью, брат Дианы был рядом, чтобы "немного подтолкнуть" и помочь супругам добраться до берега в центре озера.

Гарри сделал еще одно откровенное заявление в своей книге: он хотел быть похоронен рядом со своей матерью на острове среди озера, но это невозможно. Принц попросил похоронить его тело во Фрогмор-хаусе, где он праздновал свою свадьбу с Меган.

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